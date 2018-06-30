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Проявления и осложнения ОРЗ: заложенность носа, насморк

30.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Проявления и осложнения ОРЗ: заложенность носа, насморк

В межсезонье, когда температуры постоянно колеблются, повышена влажность воздуха и ветрено, нередко развиваются ОРЗ. Это группа респираторных инфекций с различным спектром возбудителей, вирусов и микробов, преимущественно поражающих органы респираторного тракта. Обычно это верхние дыхательные пути – носоглотка, реже гортань. Только у части пациентов в процесс вовлекаются нижние отделы с развитием более серьезных процессов – трахеобронхитов или бронхитов. Обычно ОРЗ приводит к заложенности носа и истечению слизи, а также покашливанию, першению в горле и боли при глотании. На фоне нелеченного насморка типично формирование осложнений в виде синуситов, переход воспалительного процесса на придаточные пазухи носа.

Кто чаще болеет ОРЗ

В принципе, заболеть ОРЗ может любой, кто встретится с патогенными вирусами или микробами. Но у детей, а также ослабленных людей с хроническими патологиями подобные проблемы встречаются чаще. Это связано со спецификой реагирования иммунитета на попадание патогенных возбудителей на слизистые, дефицитом защитных факторов на их поверхности, снижением сопротивляемости и сопутствующими условиями (переохлаждение, стресс, дефицит витаминно-минеральных компонентов в пище). Часто ОРЗ возникают весной, когда организм ослаблен после зимы и формируются резкие смены погоды, мало витаминов в пище и солнечного света. Подробнее об этой группе болезней мы рассказали в нашем материале https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/orz/. Способствует развитию простуд скученность людей в закрытых душных помещениях, переохлаждение, промокание ног, наличие хронических инфекций и соматических заболеваний.

Распространенные проявления: заложенность носа, кашель, боль в горле

Самыми типичными проявлениями ОРЗ можно считать симптомы со стороны верхних дыхательных путей в комбинации с общими проявлениями. Сюда стоит отнести недомогание и ощущение разбитости, сонливость и вялость, повышение температуры на фоне заложенности носа и развития насморка с истечением слизи из носа, отеком носовых раковин. Кроме того, возникают боли в горле, першение и покашливание либо сухой кашель. Основу этих проявлений составляет воспаление слизистых. Если поражается эпителий носа, возникает заложенность, по мере повреждения эпителия клетки производят слизь, которая обильно отделяется из носа. Также типично формирование красноты в горле, образующейся при воспалении слизистой. При осмотре видна гиперемия зева, увеличение лимфоидных фолликулов и иногда стекание слизи по задней стенке. На фоне этого раздражаются рецепторы, приводящие к покашливанию и першению. Если игнорировать проявления простуды или лечиться неправильно, переносить серьезную простуду на ногах, вероятно формирование осложнений. У детей чаще всего страдает среднее ухо с образованием отитов, а у взрослых – придаточные пазухи носа с формированием синуситов.

Проявления и осложнения ОРЗ: заложенность носа, насморк

Как развивается синусит?

При распространении инфекции, особенно микробной, в полость придаточных пазух носа, формируется синусит – воспалительный процесс, образующий отек и скопление слизи и гноя внутри полости пазухи. Подробно варианты синуситов описаны в материале https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/sinusit/. Чаще всего страдает гайморова пазуха с одной стороны или сразу обеих, но возможны и поражения лобных пазух, а также распространение инфекции на все сразу – тогда образуется пансинусит, наиболее тяжелая форма из всех.

 
 
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В межсезонье, когда температуры постоянно колеблются, повышена влажность воздуха и ветрено, нередко развиваются ОРЗ. Это группа респираторных инфекций с...
 
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