|
Восьмилетний гений закончил среднюю школу в Бельгии
Школьник Лоран Симон намерен поступать в университет, пишет
Юный вундеркинд получил диплом об окончании учебного заведения вместе со своими 17-летними одноклассниками. Он смог завершить курс обучения, который рассчитан на шесть лет, всего за полтора года.
Его отец из Бельгии, а мама из Голландии. Мальчик в свои юные годы имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов. Сегодня Лоран получает предложения от высших школ со всего мира. Он не решил, что будет изучать в университете, но признался, что его любимый предмет – математика.
Родители маленького гения рассчитывают, что он поступит в бельгийский или голландский университет и станет продолжать изучать математику и физику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьник Лоран Симон намерен поступать в университет
|
Свежие газеты
Архив (Разное)