Восьмилетний гений закончил среднюю школу в Бельгии

Школьник Лоран Симон намерен поступать в университет, пишет BBC .

Юный вундеркинд получил диплом об окончании учебного заведения вместе со своими 17-летними одноклассниками. Он смог завершить курс обучения, который рассчитан на шесть лет, всего за полтора года.

Его отец из Бельгии, а мама из Голландии. Мальчик в свои юные годы имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов. Сегодня Лоран получает предложения от высших школ со всего мира. Он не решил, что будет изучать в университете, но признался, что его любимый предмет – математика.

Родители маленького гения рассчитывают, что он поступит в бельгийский или голландский университет и станет продолжать изучать математику и физику.