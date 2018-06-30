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Boeing хочет создать сверхзвуковой пассажирский лайнер

01.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Авиакомпания намерена в будущем запустить новый тип самолётов, об этом пишет The Independent со ссылкой на представителей компании.

Будущий сверхзвуковой лайнер сможет развивать скорость более 6 тысяч километров в час. По расчётам инженеров Boeing, такой самолёт преодолеет расстояние от Лондона до Нью-Йорка за два часа. К слову, современным воздушным судам на это необходимо не менее семи часов.

Новый тип пассажирских авиаперевозок значительно сократит время в полёте и каждый желающий сможет слетать по своим делам в разные точки мира всего за сутки. В Boeing рассказали, что поднимут сверхзвуковой лайнер в воздух не раньше 2023 года, а полноценные рейсы наладят к 2030. 

 
 
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Авиакомпания намерена в будущем запустить новый тип самолётов
 
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