Boeing хочет создать сверхзвуковой пассажирский лайнер

Авиакомпания намерена в будущем запустить новый тип самолётов, об этом пишет The Independent со ссылкой на представителей компании.

Будущий сверхзвуковой лайнер сможет развивать скорость более 6 тысяч километров в час. По расчётам инженеров Boeing, такой самолёт преодолеет расстояние от Лондона до Нью-Йорка за два часа. К слову, современным воздушным судам на это необходимо не менее семи часов.

Новый тип пассажирских авиаперевозок значительно сократит время в полёте и каждый желающий сможет слетать по своим делам в разные точки мира всего за сутки. В Boeing рассказали, что поднимут сверхзвуковой лайнер в воздух не раньше 2023 года, а полноценные рейсы наладят к 2030.