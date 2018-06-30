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Сильное землетрясение произошло в Мексике
Природная стихия магнитудой 5,9 баллов ударила 30 июня по западному побережью страны, сообщает Национальная сейсмологическая служба.
Эпицентр землетрясения засекли в 90 километрах к юго-востоку от города Сиуатлан, который располагается в штате Халиско. Глубина подземных толчков составила 18 километров.
По последним данным, никто не пострадал. Кроме этого, не сообщается о разрушении построек.
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Природная стихия магнитудой 5,9 баллов ударила 30 июня по западному побережью страны, сообщает Национальная сейсмологическая служба.
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