Сильное землетрясение произошло в Мексике

Природная стихия магнитудой 5,9 баллов ударила 30 июня по западному побережью страны, сообщает Национальная сейсмологическая служба.

Эпицентр землетрясения засекли в 90 километрах к юго-востоку от города Сиуатлан, который располагается в штате Халиско. Глубина подземных толчков составила 18 километров.

По последним данным, никто не пострадал. Кроме этого, не сообщается о разрушении построек.