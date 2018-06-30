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Квалификация Гран-при Формулы-1 прошла в Австрии: Mercedes оказался быстрее всех
Первым к финишу пришёл Валттери Боттас, за ним его коллега по команде Льюис Хэмилтон, а третью позицию занял гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
Состязание выдалось весьма напряжённым. Со старта оба пилота немецкого автопроизводителя заняли лидирующие позиции, однако Ferrari то и дел с каждым кругом всё сильнее наступала им на пятки.
Завоевать победу смог непревзойдённые профессионализм Валттери Боттаса. Он помог ему проехать два идеальных круга, чем закрепил своё превосходство на трассе и обновил рекорд.
Теперь лучшее время «Ред Булл Ринга» – 1.03,130 секунды. К слову, финский пилот смог улучшить свой же результат, который установил в прошлом году.
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Первым к финишу пришёл Валттери Боттас, за ним его коллега по команде Льюис Хэмилтон, а третью позицию занял гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
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