ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация Гран-при Формулы-1 прошла в Австрии: Mercedes оказался быстрее всех

01.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Первым к финишу пришёл Валттери Боттас, за ним его коллега по команде Льюис Хэмилтон, а третью позицию занял гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Состязание выдалось весьма напряжённым. Со старта оба пилота немецкого автопроизводителя заняли лидирующие позиции, однако Ferrari то и дел с каждым кругом всё сильнее наступала им на пятки.

Завоевать победу смог непревзойдённые профессионализм Валттери Боттаса. Он помог ему проехать два идеальных круга, чем закрепил своё превосходство на трассе и обновил рекорд.

Теперь лучшее время «Ред Булл Ринга» – 1.03,130 секунды. К слову, финский пилот смог улучшить свой же результат, который установил в прошлом году. 

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Первым к финишу пришёл Валттери Боттас, за ним его коллега по команде Льюис Хэмилтон, а третью позицию занял гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика