BMW занесло и он столкнулся с фонарным столбом в Минске

ДТП произошло 30 июня около часа ночи, сообщает представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Молодой парень находился за рулём автомобиля, когда на улице Тростенецкой не справился с управлением и столкнулся с мачтой уличного освещения. В результате аварии водитель получил тяжёлые травмы, его друг, находившийся на пассажирском сиденье, скончался на месте.

Неизвестно, что стало причиной трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по части два ст. 317 (Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Правоохранители ищут свидетелей ДТП. Они просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 033 333-67-19, 8 017 389-54-06, 8 017 389-55-55.