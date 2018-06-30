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Одиннадцать кабельных каналов не продлили разрешение на вещание в Беларуси

01.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Показ нескольких телепрограмм будет прекращён с 1 июля, об этом сообщает Министерство информации.

По словам ведомства, зарубежные операторы телеканалов «CBS Drama», «Е! (ранее DIVA Universal)», «Universal Channel», «Бестселлер+», «Боец», «Киносоюз», «СТРАНА», «ТВ-3 Россия», «HD Кино 2», «Luxury World» и «Инва Медиа ТВ» не подали заявку на продление разрешения для вещания.

Кроме этого, все указанные телеканалы будут исключены из Списка иностранных средств массовой информации, которые получили разрешение. Напомним, в июне за подобные действия было прекращено вещание телеканалов English Club HD, «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб».

 
 
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​Показ нескольких телепрограмм будет прекращён с 1 июля, об этом ​сообщает Министерство информации.
 
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