

Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги деятельности за 5 месяцев. За январь – май 2018 года ее сотрудниками выявлено 76 нарушений природоохранного законодательства, более половины из них касаются нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

За данный период в ходе рейдовых проверок у незаконных ловцов рыбы изъято 48 сетей общей длиной 2 километра, а также 20 прочих орудий рыболовства. Изъято, сдано, вменено, уничтожено 26 кг незаконно добытой рыбы.





Что касается нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, то их зафиксировано 9; изъято 6 единиц огнестрельного оружия, из них 5 – незарегистрированные, изъято прочих орудий охоты —57.





Зафиксированы нарушения и в правилах лесопользования (17), выявлено 26 метров кубических незаконных порубок деревьев.





Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает об ответственности, которая грозит нарушителям природоохранного законодательства.

По информации Солигорская МРИ ОЖ и РМ.