|
Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже
01.07.2018 — Разное | Soligorsk News
20 июня 2018 12:38 1170
Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже
Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги деятельности за 5 месяцев. За январь – май 2018 года ее сотрудниками выявлено 76 нарушений природоохранного законодательства, более половины из них касаются нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
За данный период в ходе рейдовых проверок у незаконных ловцов рыбы изъято 48 сетей общей длиной 2 километра, а также 20 прочих орудий рыболовства. Изъято, сдано, вменено, уничтожено 26 кг незаконно добытой рыбы.
Что касается нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, то их зафиксировано 9; изъято 6 единиц огнестрельного оружия, из них 5 – незарегистрированные, изъято прочих орудий охоты —57.
Зафиксированы нарушения и в правилах лесопользования (17), выявлено 26 метров кубических незаконных порубок деревьев.
Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает об ответственности, которая грозит нарушителям природоохранного законодательства.
По информации Солигорская МРИ ОЖ и РМ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июня 2018 12:38 1170 Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)