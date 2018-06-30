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Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже

01.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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20 июня 2018 12:38 1170

Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже

Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги деятельности за 5 месяцев. За январь – май 2018 года ее сотрудниками выявлено 76 нарушений природоохранного законодательства, более половины из них касаются нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже

За данный период в ходе рейдовых проверок у незаконных ловцов рыбы изъято 48 сетей общей длиной 2 километра, а также 20 прочих орудий рыболовства. Изъято, сдано, вменено, уничтожено 26 кг незаконно добытой рыбы. 

Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже

Что касается нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, то их зафиксировано 9; изъято 6 единиц огнестрельного оружия, из них 5 – незарегистрированные, изъято прочих орудий охоты —57.

Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже

Зафиксированы нарушения и в правилах лесопользования (17), выявлено 26 метров кубических незаконных порубок деревьев.

Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и растительного мира тоже

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает об ответственности, которая грозит нарушителям природоохранного законодательства.

По информации Солигорская МРИ ОЖ и РМ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 июня 2018 12:38 1170 Браконьеры не спят, инспекция охраны животного и...
 
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