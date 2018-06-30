В Беларуси перепишут Трудовой кодекс. Какие изменения ожидают работников и нанимателей

В Беларуси хотят внести изменения в Трудовой кодекс — подготовленные предложения на этой неделе обсуждали в парламенте. Среди нововведений, которые намерены ввести, — ограничение материальной ответственности работников, узаконить работу фрилансеров, предоставлять для мужчин неоплачиваемый кратковременный отпуск при рождении ребенка и другие. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие предложения попали в законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Напомним, депутаты в первом чтении приняли изменения в ТК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фрилансеров хотят вывести из тени

Одно из предлагаемых изменений — ввести понятие дистанционной работы.

— Сегодня вполне возможны ситуации, при которых работнику нет необходимости иметь точное определенное рабочее место. Используя возможности компьютерной техники и сети Интернет, он может выполнять работу в различных местах, — отметила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, выступая в парламенте. — Очевидно, что с течением времени количество граждан, работающих в подобном режиме, будет бесспорно возрастать. Наша задача состоит в том, чтобы вывести их из неформального сектора и включить в систему трудовых отношений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

По ее словам, на фрилансеров будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе продолжительности рабочего времени, времени отдыха, предоставления отпусков. То есть рабочий график и отпуска дистанционным работникам наниматели будут составлять по тем же правилам, что и работающим в офисе.

Дистанционной работой считается выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя. Условия обмена между нанимателем и работником, осуществляющим дистанционную работу, электронными документами или файлами с текстами этих документов в электронном виде (письменные задания, иная информация в рамках выполнения трудовой функции, результаты выполненной работы, заявления и объяснения работников, а также уведомления, приказы и иные документы нанимателя, связанные с изменением и прекращением трудового договора) определяются трудовым договором.

Послабления для одиноких родителей и декретниц

Еще одно предлагаемое изменение касается одиноких родителей. Сейчас в ТК прописаны только «льготы» для одиноких матерей — запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Эту категорию льготников, которые воспитывают ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет) предлагается расширить. В ее планируется включить мать, отца, усыновителей и удочерителей, а также тех, чей супруг или супруга лишился родительских прав, были признанные недееспособными, признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими.

«На одиноких родителей будут распространяться гарантии по защите от увольнения», — уточняют в Минтруда.

Кроме, снимаются отдельные барьеры для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, отметила Ирина Костевич.

— Наниматель сможет привлекать таких женщин к сверхурочной работе, к работе в праздничные и выходные дни, и направлять направлять их в командировки исключительно только с их письменного согласия, — пояснила министр.

Ограничат материальную ответственность работников

Законопроект предусматривает также ограничение материальной ответственности работников.

— Это не справедливо, когда два работника трудятся в одинаковых условиях, но у того, кто работает по трудовому договору, материальная ответственность может ограничиваться коллективным договором, а у того, кто принят по контракту, — не ограничивается. И он платит во много раз больше. В связи с этим мы предложили внести изменения в Трудовой кодекс, и на сегодняшний день законопроектом установлены единые подходы применения материальной ответственности к работникам, при причинении ими ущерба нанимателю при исполнении трудовых обязанностей, — пояснил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Также законопроектом предусмотрено, что штрафы, налагаемые на нанимателя в последующем не будут взыскиваться с работников.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Декретный отпуск для отцов

Предлагается обязать нанимателей отпускать мужчин в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. Но это будет неоплачиваемый отпуск.

«При рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью не более 14 календарных дней. Иная продолжительность и оплата отпуска при рождении ребенка могут быть предусмотрены коллективным договором, нанимателем», — говорится в проекте изменений в Трудовой кодекс.

Такое отпуск отцу может предоставляться в течение 6 месяцев с рождения ребенка, уточнила Ирина Костевич.

Разрешить работать в отпуске

Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, хотят разрешить работать по совместительству полный рабочий день (смену). Такая возможность останется и за теми работниками, которые находятся в отпусках по инициативе нанимателя.

Работники смогут трудиться у другого нанимателя

Нанимателям хотят разрешить временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.

Сейчас временно переводить работников на другую работу можно в случае простоя и производственной необходимости. Эта возможность предусмотрена и в проекте изменений в ТК.

Работающие пенсионеры по-прежнему смогут претендовать на компенсацию

В новой редакции Трудового кодекса удалось также сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы. «В первоначальной редакции законопроекта эта норма отсутствовала», — уточняют профсоюзы.

От чего решили отказаться?

Изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение срока предупреждения работника об изменении существенных условий труда до 7 календарных дней. Однако в итоге решили оставить этот срок на уровне 30 дней.

— Речь идет о том, что после предупреждения об изменении существенных условий труда (заработная плата, продолжительность рабочего дня и др.) работник должен принять решение либо продолжить работу на новых условиях, либо увольняться. Таким образом, если работник принимает решение об увольнении, более длительный период предупреждения дает ему больше возможностей для поиска новой работы, — рассказывает председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.