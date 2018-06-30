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Метеорологи зарегистрировали самую жаркую ночь в истории
Ночью 25 июня в Омане была зафиксирована самая высокая минимальная суточная температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщает издание
Новый рекорд установился в рыболовецком поселке Кураят. 25 июня минимальная температура там составила 42,6 ° C и на протяжении суток не опускалась ниже этого значения.
Это произошло из-за северо-западных сухих ветров, дующих с гор в долину, —
Всемирная метеорологическая организация подтвердила значение температуры в Кураяте и уточнила дату наблюдения, однако
По данным Эрреры, предыдущий рекорд наивысшей минимальной температуры был установлен в оманском городе Эль-Хасаб 27 июня 2011 года, тогда температура воздуха целые сутки не опускалась ниже 41,9 ° C.
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Минимальная температура там составила 42,6 ° C и на протяжении суток не опускалась ниже этого значения.
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