Метеорологи зарегистрировали самую жаркую ночь в истории

Ночью 25 июня в Омане была зафиксирована самая высокая минимальная суточная температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщает издание Weather Underground со ссылкой на заявление исследователя метеорологических данных Максимилиано Эррера.



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Новый рекорд установился в рыболовецком поселке Кураят. 25 июня минимальная температура там составила 42,6 ° C и на протяжении суток не опускалась ниже этого значения.

Это произошло из-за северо-западных сухих ветров, дующих с гор в долину, — отметил глава метеослужбы Омана. Такое явление называют Фён: холодный воздух быстро опускается с высокогорий вниз по сравнительно узким межгорным долинам и сильно нагревается.

Всемирная метеорологическая организация подтвердила значение температуры в Кураяте и уточнила дату наблюдения, однако отметила , что не ведет официальной статистики наивысших минимальных температур.

По данным Эрреры, предыдущий рекорд наивысшей минимальной температуры был установлен в оманском городе Эль-Хасаб 27 июня 2011 года, тогда температура воздуха целые сутки не опускалась ниже 41,9 ° C.