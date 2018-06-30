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Метеорологи зарегистрировали самую жаркую ночь в истории

01.07.2018 07:01 — Разное | Tut.by  
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Ночью 25 июня в Омане была зафиксирована самая высокая минимальная суточная температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщает издание Weather Underground со ссылкой на заявление исследователя метеорологических данных Максимилиано Эррера.


Фото: Reuters

Новый рекорд установился в рыболовецком поселке Кураят. 25 июня минимальная температура там составила 42,6 ° C и на протяжении суток не опускалась ниже этого значения.

Это произошло из-за северо-западных сухих ветров, дующих с гор в долину, — отметил глава метеослужбы Омана. Такое явление называют Фён: холодный воздух быстро опускается с высокогорий вниз по сравнительно узким межгорным долинам и сильно нагревается.

Всемирная метеорологическая организация подтвердила значение температуры в Кураяте и уточнила дату наблюдения, однако отметила, что не ведет официальной статистики наивысших минимальных температур.

По данным Эрреры, предыдущий рекорд наивысшей минимальной температуры был установлен в оманском городе Эль-Хасаб 27 июня 2011 года, тогда температура воздуха целые сутки не опускалась ниже 41,9 ° C.

 
 
Ссылка на источник 109
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Минимальная температура там составила 42,6 ° C и на протяжении суток не опускалась ниже этого значения.
 
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