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Могут ли работника уволить в отпуске и в каких случаях разрешено отзывать на работу из отдыха

01.07.2018 07:29 — Разное | Tut.by  
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Могут ли уволить работника, который находится в отпуске? За сколько дней наниматель должен уведомить сотрудника о времени начала трудового отпуска? В каких случаях работодатель мог отозвать из отдыха? FINANCE.TUT.BY отвечает на вопросы, которые касаются предоставления трудового отпуска.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Увольнение в отпуске

По Трудовому кодексу не допускается увольнение работника во время временной нетрудоспособности и во время пребывания работника в отпуске. Исключение — при ликвидации организации, прекращении деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

При этом контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание. Увольнение работника по этому основанию не исключается в период временной нетрудоспособности либо пребывания в отпуске.

— В этой связи нахождение работника в день истечения срока контракта в отпуске не препятствует нанимателю произвести увольнение. Гарантии о запрещении увольнения в период временной нетрудоспособности или нахождения работника в отпуске, распространяются на работников лишь при расторжении трудового договора по инициативе нанимателя, а прекращение контракта в связи с истечением срока таковым не является, — отмечают в Минтруда.

В Минтруда поясняют, что в трудовом отпуске работник может быть уволен по любому основанию. «Например, по соглашению сторон, в порядке перевода к другому нанимателю, за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, за исключением оснований увольнения по инициативе нанимателя», — резюмируют в ведомстве.

Отзыв работника из трудового отпуска

Отзыв из отпуска предполагает перерыв в его использовании, о котором работник и наниматель заранее не договаривались. Необходимость в отзыве работника из отпуска должна быть прописана в специальном приказе.

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска по договоренности между работником и нанимателем компенсируется одним из трех способов:

— предоставляется в течение текущего рабочего года в срок, определяемый соглашением между работником и нанимателем;

— по желанию работника присоединяется к отпуску за следующий рабочий год;

— по желанию работника компенсируется в денежной форме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— При желании работника использовать неиспользованную часть в течение текущего рабочего года в приказе на отзыв из отпуска целесообразно указать период (месяц, квартал), в котором работник желает использовать эту часть, — поясняют в Минтруда. — В случае присоединения неиспользованной части к отпуску за следующий рабочий год она будет предоставляться вместе с отпуском в следующем рабочем году согласно графику отпусков.

Использованная часть отпуска в текущем рабочем году должна быть не меньше 14 календарных дней.

— Выплачивая за оставшуюся часть отпуска денежную компенсацию, наниматель руководствуется статьей 174 Трудового кодекса. В данном случае статья 161 Трудового кодекса не применяется. Для выплаты компенсации не требуется обязательная отработка работником полного рабочего года и использование в натуре 21 календарного дня отпуска, — отмечают в ведомстве.

Нельзя отзывать из отпуска работников моложе восемнадцати лет, работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

О единовременной выплате на оздоровление

Наниматель обязан при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части — при предоставлении одной из частей отпуска) производить работнику единовременную выплату на оздоровление. Ее размер определяется законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

Матпомощь — единовременная выплата на оздоровление — при предоставлении трудового отпуска носит характер дополнительной социальной льготы. Ее установление регулируется локальными нормативными правовыми актами нанимателя, которые принимаются в организации самостоятельно, а также соглашением сторон, закрепленным в положениях заключенного сторонами договора (контракта), и является правом, а не обязанностью нанимателя.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Уведомление работника о начала трудового отпуска

Наниматель обязан уведомить работника о времени начала трудового отпуска не позже чем за 15 календарных дней. Работник, которому трудовой отпуск предоставляется индивидуально, уведомляется в тот же срок письменно.

Уведомить работников о времени начала трудового отпуска можно несколькими способами. Например, вывесить списки работников, с указанием структурного подразделения, месяца и дня начала отпуска и его окончания, даты вывешивания списка, либо путем направления руководителям соответствующих структурных подразделений такого списка; индивидуально — ознакомлением работника под роспись с приказом о предоставлении отпуска или запиской об отпуске, в которой указаны даты начала и окончания трудового отпуска. Варианты уведомления, как правило, зависят от штата работников.

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