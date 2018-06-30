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9 финансовых страхов и как от них избавиться

01.07.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Люди боятся не только высоты, замкнутых пространств и апокалипсиса, но и простых вещей, связанных с деньгами. Мы узнали об этих страхах и попросили финансовых консультантов дать советы по избавлению от них.


фото с сайта: pixabay.com

1. Низкий заработок

Стас: В первые несколько лет после окончания университета боялся, что не смогу заработать. Смешно 5 лет получать высшее образование и выйти из университета со страхом не суметь заработать деньги, но именно так и было. Пока учился, фобии не возникало — возможно, успокаивал себя тем, что студенту необязательно иметь деньги. А сразу после выпуска появилось это чувство, и, честно сказать, это было довольно мучительное ощущение. Любые личные поступления, будь то подарки или какая-либо подработка, не помогали, если я не мог сделать их регулярными. Так что моя главная финансовая фобия — не иметь возможности зарабатывать достаточно денег.

Финансовый советник Екатерина Баева: В данной ситуации может помочь наличие резервного фонда в размере 3-6 месячных бюджетов на депозите. Даже если возникнут временные трудности с заработками или непредвиденные срочные расходы, деньги будут всегда доступны. Рекомендую с каждого финансового поступления откладывать минимум 10% на пополняемый депозит и снимать деньги с этого депозита, только если нет доходов. И не забывать пересматривать размер резервного фонда, если доходы увеличились. А также пополнять его, если брали оттуда деньги.

2. Страх кризисов


Фото: Reuters

Олег: Я боюсь финансовых кризисов. Например, копишь деньги, а потом они обесцениваются.

Независимый финансовый советник Михаил Штейнбок: Я тоже боюсь финансовых кризисов. Точнее, не боюсь, а опасаюсь. Понимаю, что они рано или поздно возникнут. Поэтому храню и накапливаю деньги, используя принцип «ни в чем одном»: в разных валютах, в разных классах инструментов и так далее.

Екатерина Баева: Для того чтобы не бояться обесценивания денег, их следует инвестировать: грамотный инвестиционный портфель, собранный на длительный срок, способен в долгосрочной перспективе скомпенсировать инфляцию, обесценивание валюты и так далее. Инвестировать стоит на срок от 3 лет.

Независимый финансовый консультант Дмитрий Соболев: С одной стороны, кризис — это риск временного обесценивания активов, а с другой, возможность купить качественные активы (те же акции) по привлекательной цене. Чтобы проходить кризисы легко, да еще и с пользой для кошелька, я советую разработать финансовый план, в котором вы отразите свои цели на горизонте 5-15 лет, и проработать пути и инструменты для их достижения. Этих двух шагов достаточно, чтобы ваши деньги стали хорошо переносить кризисы, которые в рыночной экономике случаются регулярно.

3. Оплата в автоматах


Валя: Я боюсь расплачиваться картой через автоматы в метро и терминалы, которые присоединяются к смартфону. Переживаю, что могу не распознать скимминговое устройство — тогда мошенники украдут данные моей карты, изготовят ее дубликат и снимут деньги. Мне психологически комфортнее заморочиться и найти, где снять наличные. Можно, конечно, специально для таких случаев иметь отдельную карту, на которой будет храниться небольшая сумма. И она у меня даже есть, просто забываю вовремя ее пополнять.

Екатерина Баева: Иметь отдельную карту, обязательно дебетовую, с небольшой суммой на ней — хороший выход в данной ситуации. На банкоматах мошенники тоже устанавливают считывающие устройства, поэтому лучше всего снимать деньги в банкоматах, расположенных непосредственно в банке.

Я советую не хранить на карточках большие суммы, лучше переводить их на отдельные счета, не привязанные к карточкам, а карты пополнять при необходимости. Дополнительно стоит подумать о пароле на сим-карте и телефоне, которые привязаны к онлайн-банкингу. Не рекомендую иметь мобильное приложение банка и приходящие логин и пароль на одном телефоне: если они привязаны к разным устройствам, то даже если украдут телефон, мошенники не смогут перевести с него деньги через мобильное приложение.

4. Ипотечный ужас


Фото: TUT.BY

Катя: Я боюсь брать ипотеку. По моим наблюдениям, она провоцирует огромный стресс и напряжение. Мои знакомые ипотечники чаще болеют, и настроение у них обычно ниже среднего. Им психологически сложнее идти на важные перемены в жизни, например менять работу. Потому что перемены — это неопределенность и риск, а в случае с ипотекой нужна стабильность. Наконец, непредвиденные траты ударяют по бюджету больнее, чем в случае, когда таких долгих кредитов нет.

Михаил Штейнбок: Вы молодец! Искренне рад за вас. Ваша «фобия» не даст сыграть с собой эту злую и дорогостоящую шутку — влезть в ипотеку. Не влезайте в рабство, оставайтесь свободной, готовой в любой момент изменить свою жизнь, в первую очередь — место жизни. Живите в мире, а не в заложенной квартире.

Екатерина Баева: Для начала надо разобраться, нужна ли вам в принципе ипотека. Не стоит брать ипотечный кредит в качестве инвестиции. Самый распространенный совет людям с небольшим капиталом, который я встречала, — купить «инвестиционную» квартиру в кредит, использовав капитал в качестве первоначального взноса. Этого я делать точно не рекомендую.

Если же собственное жилье необходимо, то стоит накопить не менее 20% от первоначального взноса и брать кредит таким образом, чтобы сумма платежа составляла не более 30% дохода.

5. Доля должника


Фото: TUT.BY

Владислав: Боюсь ситуаций, когда я должен кому-то денег. Совсем не факт, что завтра я не заболею или не возникнет ещё какая-то серьезная проблема, которая помешает мне их отдать.

Дмитрий Соболев: Занимать деньги могут не все, но в этой процедуре нет ничего предосудительного, если вы берете заем под свой будущий прогнозируемый доход.

6. Конечный счет


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Аня: Мне становится ужасно некомфортно, когда у меня на карте остается меньше 10 рублей. Даже если до зарплаты несколько дней, и этой суммы вполне хватает, чтобы не снижать своих обычных расходов. Зачем-то проигрываю в голове кошмарные сценарии — как случается что-то внезапное, я трачу все оставшиеся деньги разом и какое-то время живу без средств к существованию. Портится настроение. Я начинаю сильно экономить: могу целую неделю прожить без единой траты. Возможно, этот страх остался со студенческих времен, когда было постоянное ощущение, что я одна в большом городе и отвечаю сама за себя.

Михаил Штейнбок: Надо создать «подушку безопасности». И проблема будет решена полностью.

Дмитрий Соболев: Деньгам свойственно заканчиваться, и это нормально. Но конечно, тратить всё до копейки каждый месяц — дурной тон. Возьмите за привычку откладывать 10% от любого дохода и создайте за пару лет свой резервный фонд, который будет вселять в вас чувство уверенности. Следующим шагом пусть станет финансовый план, в котором вы отразите ваши цели и «хотелки». Далее, при наличии фонда и плана, отправляйтесь покорять новые финансовые вершины.

7. Здоровье дороже


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Оля: Я боюсь, что если заболею, мне может не хватить денег на лечение — например, на сложную операцию.

Екатерина Баева: Создайте резервный фонд и оформите ДМС, предварительно внимательно изучив условия и предложения, потому что очень многие программы, с одной стороны, дорогие, а с другой, содержат большое количество исключений.

8. Подозрительные банки


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Иван: Я не доверяю банкам, поэтому храню деньги дома.

Дмитрий Соболев: Для хранения денег подойдут не только банки, но и коробки от печенья или обуви. Но если вам нужно, чтобы деньги не просто хранились, а приумножались, стоит рассматривать иные варианты. По закону лишь банки могут гарантировать сохранность вашего депозита и его доходность. Другое дело, что доходность может быть далека от желаемой.

9. Долги по кредиткам


фото с сайта: pixabay.com

Евгений: Боюсь кредиток. Друзья занимают по ним несколько тысяч рублей, а потом годами не могут выбраться из долговой ямы.

Михаил Штейнбок: Отлично! Я двумя руками за такие фобии.

Екатерина Баева: Правильный страх, если вы не уверены в собственной финансовой дисциплине. Очень многие люди подсаживаются на «кредитную иглу» и попадают в тяжелую ситуацию. Если получается жить без кредитов, это отлично, значит, человек живет по средствам и грамотно распоряжается деньгами.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Люди боятся не только высоты, замкнутых пространств и апокалипсиса, но и простых вещей, связанных с деньгами.
 
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