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Пинским электросетям - 60 лет

01.07.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Точка отсчета Пинских электросетей — приказ начальника Брестского облэнерго, согласно которому «городские электросети выделяются в самостоятельное хозрасчетное предприятие». С 1 июля 1958 года назначается директором Анатолий Харитонович Горошко и утверждается штат производственного персонала. Это произошло, когда забилось энергетическое сердце Пинщины — Пинская ТЭЦ. Впредь производством электроэнергии и эксплуатацией электросетей стали заниматься отдельно.

  Сегодня Пинские электросети обслуживают г.Пинск, Пинский, Дрогичинский, Ивановский, Столинский и Лунинецкий районы. На балансе находятся 58 подстанций высокого напряжения, 1279 км воздушных линий 35-330 кВ, 3910 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 5945 км линий электропередачи 10 кВ и 6555 км — 0,4 кВ.

  В филиале работают 900 человек.

  Число абонентов составляет более 199000 бытовых потребителей и свыше 13300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно в Пинске — 55116 и 984 абонента. К крупнейшим потребителям электроэнергии относятся также важные для республики предприятия, такие как РУПП «Гранит» и ОАО «Гомельтранснефть».

  Все эти 60 лет были годами непростого, плодотворного труда, становления и развития филиала «Пинские электрические сети», который сегодня занимает достойные позиции в энергетической отрасли страны. Впереди еще много радостных событий и свершений. Желаем коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

 В. Ильенков
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  Точка отсчета Пинских электросетей — приказ начальника Брестского облэнерго, согласно которому «городские электросети выделяются в самостоятельное...
 
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