Пинским электросетям - 60 лет

Точка отсчета Пинских электросетей — приказ начальника Брестского облэнерго, согласно которому «городские электросети выделяются в самостоятельное хозрасчетное предприятие».

С 1 июля 1958 года назначается директором Анатолий Харитонович Горошко и утверждается штат производственного персонала. Это произошло, когда забилось энергетическое сердце Пинщины — Пинская ТЭЦ. Впредь производством электроэнергии и эксплуатацией электросетей стали заниматься отдельно.



Сегодня Пинские электросети обслуживают г.Пинск, Пинский, Дрогичинский, Ивановский, Столинский и Лунинецкий районы. На балансе находятся 58 подстанций высокого напряжения, 1279 км воздушных линий

35-330 кВ, 3910 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 5945 км линий электропередачи

10 кВ и 6555 км — 0,4 кВ.



В филиале работают 900 человек.



Число абонентов составляет более 199000 бытовых потребителей и свыше 13300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно в Пинске — 55116 и 984 абонента. К крупнейшим потребителям электроэнергии относятся также важные для республики предприятия, такие как РУПП «Гранит» и ОАО «Гомельтранснефть».



Все эти 60 лет были годами непростого, плодотворного труда, становления и развития филиала «Пинские электрические сети», который сегодня занимает достойные позиции в энергетической отрасли страны. Впереди еще много радостных событий и свершений.

Желаем коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.



В. Ильенков

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