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Боль во время тренировки: вред или польза? Рассуждает нейрохирург

01.07.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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С разрешения издательства «Альпина Паблишер» GO.TUT.BY публикует главу из книги «Осторожно, спорт!». Ее автор Стивен Баррер, практикующий нейрохирург, рассуждает о том, какими именно опасностями чреваты те или иные физические нагрузки, и призывает избегать крайностей хоть в беге, хоть в йоге.

Нет боли — нет результата


Фото: pixabay.com

— Эта максима из мира спорта и физической культуры — самая большая глупость из всех, которые я когда-либо слышал. А слышал я ее из уст людей, считающихся экспертами в области спорта и здорового образа жизни. Приверженцы этой идиотской философии имеются даже среди докторов наук.

Мне кажется, все эти люди крайне плохо осведомлены в физиологии травм. Боль необходима. Она является результатом эволюционной адаптации к травмам и обеспечивает индивида необходимой информацией о его непосредственном окружении. Она повышает вероятность того, что человек выживет в случае наступления угрожающего его жизни или здоровью события, воспроизведет потомство и передаст свою ДНК следующему поколению. Боль заставляет нас осознать, что случилось что-то плохое. Она может привести к немедленной рефлекторной реакции, такой как мгновенное сокращение мышц, отдергивающих нашу руку от раскаленной плиты. И вряд ли можно забыть вид футболиста, корчащегося на земле от сильнейшей боли, после того как на его колено налетел стокилограммовый полузащитник.

Если какой-либо вид физической активности причиняет вам боль, значит, этот вид активности вам не подходит. Он приносит вам вред. Боль — это сигнал, огромный красный флаг, которым организм размахивает перед вашим лицом, предупреждая о том, что вам нужно срочно прекратить эти действия и позволить ему восстановить нанесенный ущерб.

Когда инструктор по фитнесу кричит вам с телеэкрана: «Заставьте свои мышцы гореть!» — не верьте этому садисту. Ваши мышцы должны работать, а не гореть. Как только они начинают гореть, ОСТАНОВИТЕСЬ! Прекратите тренировку, пока травмирование мышц еще не началось, а не после этого момента. Если ваши мышцы действительно горят, особенно в результате чрезмерного напряжения, им требуется отдых, а порой и лечение. А в этом случае уменьшается вероятность как того, что вы сможете вернуться к упражнению, когда захотите, так и того, что вы вообще захотите к нему вернуться.

Итак, подведем итоги


Фото: unsplash.com

Нет боли — нет результата: глупость. Появилась боль — это сигнал об опасности: остановитесь. Если вы выполняете упражнения, не переутомляя мышцы, это может дать больше результатов. Пусть вы не будете похожи на мачо-тяжелоатлета, который, скрипя зубами, строя гримасы и обливаясь потом, пытается из последних сил выжать штангу. Но вы можете обрести великолепную форму так же быстро, как и эти фанатики. Вы просто будете тренироваться более стабильно и равномерно, проводить меньше времени в спортивном зале — и на больничном, вынужденно прерывая свои любимые занятия в результате полученных травм.

Когда вы перегружаете мышцы, в них запускается анаэробный гликолиз. Это физиологическое состояние, когда мышца, которая обычно расщепляет глюкозу с потреблением кислорода (аэробный гликолиз), больше не способна этого делать. В результате она расщепляет глюкозу без потребления кислорода. Побочный продукт такого способа производства энергии — молочная кислота. Накапливаясь в мышцах, она и вызывает болезненные ощущения, чувство тяжести и иногда судороги — словом, все то, что мы считаем мышечной усталостью.

Прислушивайтесь к своему телу. Боль — это всегда сигнал об опасности. Обращайте внимание на такие сигналы. Тогда у вас будет гораздо больше шансов остаться здоровым и счастливо жить.

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Когда инструктор по фитнесу кричит вам с телеэкрана: "Заставьте свои мышцы гореть!" - не верьте этому садисту.
 
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