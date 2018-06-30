Какие 4 совета по дизайну интерьера устарели и испортят ваш ремонт

Houzz.ru попросил практикующих дизайнеров, архитекторов и декораторов вспомнить «вредные советы» про интерьерный дизайн, которые часто встречаются им в интернете. И объяснить, почему они не согласны с такими утверждениями.





Совет #1: Не красьте стены в насыщенный цвет. Так они будут казаться ближе, чем есть на самом деле и комната начнет на вас «давить», в темной комнате неуютно.

На самом деле: темный придает глубину.

— Стереотипы в отношении цвета очень живучи. Однако с насыщенным цветом все ровно наоборот — он раздвигает стены и придает пространству глубину. Дизайнер Таня Афанасьева: «Сравните две плоскости — темную и светлую на этой фотографии: темная кажется дальше».





Архитектор, дизайнер интерьера и декоратор Настасья Седых:

— Светлые цвета расширяют пространство только в паре с хорошим естественным освещением — когда к цвету в команду добавляется еще и обилие света. В помещении без естественного света бледный цвет становится никаким: он мертвый, его нет. Тогда как любой насыщенный цвет (про который часто слышишь «ой, ну что же вы такую черноту предлагаете») — как раз работает и дает глубину. Вся «чернота» — это не черный, а как раз среднестатистический бежевый. Чем темнее тон, тем глубже, интереснее и богаче будет пространство, каким бы маленьким оно ни было.







Что запомнить

1. Нюансы оттенков есть даже у черного, что уж говорить о других насыщенных цветах. Важно найти правильную пару: оттенок / интенсивность.

2. Один и тот же (вроде бы) оттенок у разных производителей краски — разный. Не зря же дизайнеры делают выкрасы, сравнивают и начинают поиски заново.





3. Цвет смотрится очень по-разному в зависимости от освещения, поэтому краску, как и другие отделочные материалы (даже паркетную доску), советуют сначала покупать в виде образца и «примерять» в том помещении, где планируется ее использовать. Если пожили неделю, посмотрели на цвет в солнечную и дождливую погоду, в сумраке и под ярким светом и вам все нравится — берите.

4. Важен не только цвет, но и фактура поверхности. Пример с фото: в этой ванной комнате работает не только цвет, но и фактура материала. Мелкая мозаика играет на свету, и стены не кажутся давящими и монотонными.





Совет #2: Потолок должен быть белым. Доводы все те же: темный будет давить и визуально уменьшать высоту, в наших реалиях часто и без того небольшую.

На самом деле: чисто-белый потолок противопоказан большинству типовых квартир.

Дизайнер Руслана Балабанова:

— Очень часто встречаю мнение: для увеличения высоты потолка необходимо красить его в белый цвет. Я не согласна. Это допустимо лишь в одном случае: когда стены в помещении также выкрашены в кипенно-белый. Во всех других ситуациях «стерильно» белый поток будет активно контрастировать с любым другим цветом стен, даже, возможно, давить. Поэтому рекомендую выбрать светлый припыленный оттенок, сложнее чистого цвета".





Дизайнер Марина Луценко: «Для маленьких помещений (гардеробных, санузлов и т.п.), например, даже потолок можно покрасить той же краской, что и стены, и визуально пространство станет больше».

Дизайнер интерьера и архитектор Ольга Поварова:

— Самый странный совет: не красьте потолок в темный цвет — давить будет. Из моего опыта: на цокольном этаже дома высота потолка была 2,3 м. Выкрасили его в темный иссиня-фиолетовый («лазурь железная»), и эффект получился строго наоборот: заходишь — и ощущение, что над тобой космос! Вселенная необъятная. Глаз воспринимает его, как высокий купол ночного неба, а не как давящий потолок.





Темный потолок требует продуманного освещения — часто дополнительного, более яркого. Темная поверхность активно поглощает свет. Иначе эффекта «вселенной над головой» может не получиться.





Совет #3. Обои под покраску — это выгодно и практично. Стоят они дешево, при необходимости можно перекрасить.

Как на самом деле: нет, это не верно.

Архитектор и дизайнер Мария Михайлова:

— Такое мнение идет от тех, кто жалеет средств и времени на выравнивание стен под покраску, предпочитая «по-быстренькому» наклеить обои. Действительно, подготовка стены в этом случае проще, чем под покраску. Но есть нюансы, о которых забывают.

Бытует мнение, будто обои практичнее краски. Ничего подобного! Хорошую краску можно мыть, подкрашивать, а при острой необходимости можно даже быстро поменять цвет. Жирное пятно с обоев отойдет только вместе с обоями.





Дизайнер Юлия Астафьева:

— Обои — это обои. Они подвержены температурному перепаду и со временем могут отклеиваться от стен в местах стыков и в углах помещений. Здесь уже никакая перекраска не поможет. В теории их, конечно, можно перекрашивать 7−9 раз. Но на моей практике был только один случай, когда обои перекрашивались во второй раз.

Дизайнер Елена Кулешова:

— Бюджетным этот материал назвать сложно. Недорогие обои из вспененного винила на флизелиновой основе — абсолютно неустойчивы к агрессивным контактам. Неловко отодвинули стул, коснулись стены — верхний слой нарушен. Второе, о чем все забывают — это грунтовка самих обоев (чтобы в них не впиталась краска).

Вывод: Под обои под покраску разве что стену можно готовить чуть менее качественно. Но все равно предстоит платить за большой объем работы и материалов. И в случае ремонта — повторить все со стеной целиком, а не с поврежденным фрагментом.

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