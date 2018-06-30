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Антифеминистка, зоозащитница и писательница. Любопытные факты об имениннице Памеле Андерсон

01.07.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Сегодня сексуальной спасательнице Малибу 51 год. Она и сейчас в центре внимания, но, поверьте, вы знаете о ней далеко не все. Поэтому мы подобрали для вас интересности про эту красотку без возраста.

Возрождение Памелы

Казалось бы, еще 3 года назад звезда «Спасателей Малибу» была подавлена и не востребована ни режиссерами, ни прессой. Она почувствовала себя ненужной и в семье, ведь дети выросли (22-летний Брэндон стал актером и моделью, а 21-летний Дилан — музыкантом).


Сыновья Памелы

Но год назад вышло продолжение «Спасателей Малибу», а еще Памела познакомилась с французским футболистом Адилем Рами, и ее жизнь забурлила. Зимой она переехала к любимому в Марсель. Теперь Памела Андерсон закупается с утра на местном рынке, готовит в сексуальной униформе горничной (никаких треников!), а по вечерам посещает футбольные матчи «Олимпика», за который играет ее Адиль.


Тот самый Адиль

Разница с бойфрендом — 18 лет, но Памела — женщина без возраста.

«Я говорю Адилю: однажды я стану старой развалиной, ты знаешь это? Так что будь готов. Будем любить друг друга, пока мы любим. И если ты как-нибудь посмотришь на меня и увиденное тебе не понравится, я всегда могу уехать и жить в другой стране».

Пэм уже заявила, что Адиль (вполне возможно) станет ее четвертым супругом после музыкантов Томми Ли и Кида Рока, а также Рика Саломона (которому дважды повезло).

«Адиль не очень хорошо говорит по-английски. Я не очень хорошо говорю по-французски. Но мы отлично общаемся на языке тела и любви, на другом коммуникационном уровне, который глубже, чем просто слова». И сейчас Памела совершенствует свой французский, мечтая сняться во французском кино…


Пэм болеет за любимого на стадионе

Брюнетка по рождению

Памела Дениз единственная в семье Андерсон, родившаяся не блондинкой. Да, Пэм — натуральная брюнетка! Ее называли белокурой Беллуччи: зеленые глаза и смугловатый цвет кожи сделали свое дело, а она — свое: перепробовала самые разные цвета и длину прически.

Вообще Памела Андерсон родилась в Канаде, в простой семье: отец Барри занимался ремонтом домашних каминов, а мать Кэрол Гроско была официанткой.

Пэм увлеклась в школе спортом, затем окончила курсы фитнес-инструктора и работала учительницей по физкультуре. Однажды она попала в объектив камеры на спортивном матче, красотку заметили агенты из канадской пивоваренной компании и предложили стать рекламной моделью.

Так впервые в Playboy Памела засветилась в 1989, и в следующем году она уже была не однажды «девушкой месяца» и ведущей моделью мужского журнала.


Ботокс или пластика?

Размер груди она увеличивала не раз. Но вот лицо, уверяет Памела, у нее родное, к нему не прикасался скальпель хирурга. Она говорит, что разочек вколола ботокс, но ей не понравилось, и больше она так не делала…

Именно ее большой бюст (5 размер при росте 170 см), по словам самой Памелы, проложил ей дорогу в шоу-бизнес. «В телевизоре моя грудь выглядит больше, чем в жизни. Такая огромная, раздутая… Наверное, это из-за освещения», — говорит Памела.

По ее словам, она знает, что такое сексуальные домогательства. Ей предлагали роли в кино за секс. И именно поэтому она не смогла сделать по-настоящему успешную актерскую карьеру, слишком много ролей были отданы другим актрисам (по словам Памелы Андерсон).

Ее карьера и правда не богата ролями, а фильмография состоит в основном из эпизодов и ролей в сериалах.


Самая известная роль…

Памела-мама

«Я была с ними на всех днях рождения, концертах, матчах. Даже если не успевала смыть макияж после съемки, обязательно приезжала на бейсбольную игру. Я замечательная мать!»

Памела Андерсон пыталась оградить своих двух сыновей от публичности. Когда ты подросток, а твоя мама — на обложке Playboy, то конфликты в школе неизбежны. Когда вокруг обнародованной украденной видеокассеты с домашними пикантными записями Памелы разгорелся скандал, в семье была непростая атмосфера.

Пришлось рассказать детям подробности: «Когда ваш папа и я начали встречаться, мы снимали на видео все подряд. Мы снимались голыми, дурачились, обнимались, целовались. А потом кто-то украл нашу кассету».

К слову, суд был результативным: Памела сумела отсудить у интернет-провайдера круглую сумму в качестве моральной компенсации. Позже, когда подобное видео Андерсон и музыканта Брета Майклса (опять!) попали в публичный доступ, Пэм снова подала в суд на владельцев сайта и честно отсудила 90 млн долларов.

Список мужей Памелы

Номер 1. Музыкант Томми Ли, барабанщик рок-группы Mötley Crüe. Они поженились в 1995 году, у них родилось двое детей. Развелись в 1998 году. Три года актриса была Памелой Андерсон Ли. После расставания пара пыталась войти в реку дважды, потом трижды, но не вышло.

Номер 2. Шоумен Маркусос Шенкенберг, они сошлись сразу после развода Памелы и жили в гражданском браке до 2001 года.

Номер 3. В 2003 году Памела вышла за Роберта Джеймса Ритчи (певец и музыкант Кид Рок). Брак продлился 3 года.

Номер 4. В октябре 2007 года Андерсон вышла замуж за кинопродюсера Рика Саломона. Через год развелись. Вторая попытка была в 2014 году. Опять расписались, и снова не помогло.


Писательство

В 2004 году Памела в соавторстве с Эриком Шоу Куинном издала роман «Звезда» о девочке-подростке, которая пытается прославиться. Через год вышло продолжение — «Блистающая звезда». Здесь Памела явно описывает свой жизненный опыт и размышляет о проблемах знаменитостей (на примере своих отношений с первым мужем).


Феминизмофобия

В планах Памелы Андерсон — написать еще книгу «Спасение женщин от феминизма». Пэм призналась в интервью, что любовь помогла ей пережить кризис, связанный с возрастными изменениями, а еще «избежать увлечения популярными теориями о равенстве полов». Да, она известна как противница феминизма и уверена в том, что мужчины должны быть лидерами во всех сферах жизни. Не раз она высказывала свои опасения, мол, «феминизм разучит людей заниматься любовью».

Защита животных

Модель и актриса — известная активистка по защите прав животных, не ест мяса более 20 лет.


Памела всегда участвует в зоозащитных акциях

Памела Андерсон — также лицо питерского бренда Only Me, который продает шубы из экомеха. Эта компания поддерживается всемирными организациями PETA и IFAW (международный фонд защиты животных).

 
 
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