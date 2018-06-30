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Кулинарный практикум: праздник для гурмана

01.07.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Азу – блюдо знакомое и любимое многими. Традиционно основными продуктами при его приготовлении являются мясо, картофель и томатный соус. Предлагаем открыть для себя новую версию этого блюда – рыбную. Это нестандартно, но невероятно вкусно.

Ингредиенты: филе рыбы (карп) – 700 г, лук репчатый – 1 шт., картофель – 2-3 шт., помидоры – 1-2 шт.,  огурцы соленые – 3 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, лавровый лист – 1 шт., соль, перец черный молотый, специи для рыбы – по вкусу.

Филе рыбы нарежьте небольшими брусочками. Овощи очистите, помойте и нарежьте: лук – полукольцами, картофель – кубиками не крупно или соломкой, морковь – кубиками (можно натереть на крупной терке). На сковороде разогрейте растительное масло (50 мл) и обжарьте лук с картофелем до румяности. Затем добавьте морковь и обжарьте все на среднем огне 2-3 минуты, помешивая, далее заложите одновременно помидоры и рыбное филе. Тушите на небольшом огне 10 минут. Влейте в сковороду немного воды (100 мл) и добавьте порезанные кубиками огурчики. Через пять минут посолите, поперчите, положите лавровый лист и измельченный чеснок. Перемешайте и подержите на огне еще несколько минут. Подавайте с душистой зеленью.

Готовьте с удовольствием и помните: по-настоящему вкусная еда способна сделать особенным любой день!

Ирина СЛАВИНА.

Партнер рубрики – ОАО «Опытный рыбхоз «Селец».

 
 
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Азу – блюдо знакомое и любимое многими. Традиционно основными продуктами при его приготовлении являются мясо, картофель и томатный соус. Предлагаем открыть для...
 
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