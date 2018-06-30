Березовский РОЧС: вода может обернуться бедой

Летом у большинства людей появляется желание искупаться в озере, речке, пруду. При этом необходимо соблюдать меры безопасности. Нельзя купаться в нетрезвом виде, люди часто переоценивают свои силы и совершают неосторожные поступки. Запрещается купаться в опасных, запрещенных местах, прыгать в воду и нырять в незнакомом месте, заплывать за буйки и ограждения. Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т. д.) вблизи места купания людей, так как это может привести к травматизму.

Не оставляйте детей на берегу без присмотра взрослых, не разрешайте им самовольно уходить к водоемам и купаться. Не умея плавать, нельзя находиться на надувном матраце или камере, это может закончиться трагически. Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх. Если свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец.

Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и водоемах!

Артем ГОВОРКО, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Березовского РОЧС.