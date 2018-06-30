ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Березовский РОЧС: вода может обернуться бедой

01.07.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Летом у большинства людей появляется желание искупаться в озере, речке, пруду. При этом необходимо соблюдать меры безопасности. Нельзя купаться в нетрезвом виде, люди часто переоценивают свои силы и совершают неосторожные поступки. Запрещается купаться в опасных, запрещенных местах, прыгать в воду и нырять в незнакомом месте, заплывать за буйки и ограждения.  Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т. д.) вблизи места купания людей, так как это может привести к травматизму.

Не оставляйте детей на берегу без присмотра взрослых, не разрешайте им самовольно уходить к водоемам и купаться. Не умея плавать, нельзя находиться на надувном матраце или камере, это может закончиться трагически. Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх.  Если свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец. 

Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и водоемах!

Артем ГОВОРКО, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Березовского РОЧС.

 

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом у большинства людей появляется желание искупаться в озере, речке, пруду. При этом необходимо соблюдать меры безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рецепты от Лизы Боярской. Готовим творожно-кокосовую запеканку и пасту с курицей и грибами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Лоевский край
Ивьевский край
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика