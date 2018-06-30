В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудников



3 июля 1936 года постановлением Совнаркома СССР № 1182 было утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. Именно с этой даты ведет свое летоисчисление и белорусская Госавтоинспекция.

Свою историю Госавтоинспекция Пинского РОВД ведет с 16 января 1963 года, когда в Пинском РОВД были введены две должности инспектора по дорожному надзору.

В 1970 году был назначен первый начальник отделения Госавтоинспекции Пинского района, им был старший лейтенант милиции Пигуль Александр Григорьевич. Отделение дислоцировалось в административном здании по ул. Кирова, 53 и насчитывало 15 сотрудников. Первым автомобилем ГАИ был «ГАЗ-51».

После Пигуля Александра Григорьевича отделением Госавтоинспекции Пинского РОВД руководили: майор милиции Басалай Георгий Николаевич, майор милиции Костюк Алексей Алексеевич, майор милиции Лозюк Александр Владимирович.

В настоящее время деятельность Госавтоинспеции разнообразна и многогранна, но на передовой по обеспечению безопасности дорожного движения находятся сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ, которые всегда на виду. Они являются представителями органов государственной власти и должны помнить, что по их внешнему виду, манере поведения, форме обращения и такту граждане судят не только о них, но и о работе Государственной автомобильной инспекции, о деятельности органов внутренних дел в целом.

На сегодняшний день географическое положение Пинского района определяет наличие на его территории четырех республиканских автодорог (Р6, Р8, Р105 и Р147) общей протяженностью 168 км, одной международной автодороги (М10) протяженностью 55,8 км, а также ста шестнадцати местных автодорог общей протяженностью 723,7 км, по которым перемещается большое количество легкового и грузового, в том числе транзитного транспорта.

Отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состоит из 10 сотрудников, которым руководит майор милиции Голякович Вячеслав Владимирович.

На должности старшего Госавтоинспектора служит майор милиции Вечёрко Дмитрий Иванович.

Старшим инспектором по административной практике служит майор милиции Сидорчук Виктор Георгиевич.

Очень важно, чтобы граждане видели в сотруднике ГАИ вежливого и тактичного, умного и чуткого, требовательного и справедливого сотрудника милиции. Это будет в значительной мере способствовать выполнению главной задачи обеспечения общественной безопасности в сфере дорожного движения, укрепления законности.

Дорожно-патрульная служба – это лицо Госавтоинспекции. Главной ее задачей является предупреждение нарушений Правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий, обеспечение порядка на дорогах в интересах охраны жизни и здоровья наших граждан. Сотрудникам ДПС приходится оперативно выполнять многие функции, свойственные другим специализированным службам ГАИ.



Инспектора дорожно-патрульной службы: капитан милиции Боричевский Александр Александрович, капитан милиции Веренич Александр Владимирович, старший лейтенант милиции Антонович Дмитрий Леонтьевич, лейтенант милиции Горегляд Андрей Михайлович, лейтенант милиции Куделич Олег Сергеевич, лейтенант милиции Бохон Евгений Михайлович. В подразделении ДПС имеется три служебных автомобиля.