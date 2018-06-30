ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудников

01.07.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудников
3 июля 1936 года постановлением Совнаркома СССР № 1182 было утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. Именно с этой даты ведет свое летоисчисление и белорусская Госавтоинспекция.

Свою историю Госавтоинспекция Пинского РОВД ведет с 16 января 1963 года, когда в Пинском РОВД были введены две должности инспектора по дорожному надзору.

В 1970 году был назначен первый начальник отделения Госавтоинспекции Пинского района, им был старший лейтенант милиции Пигуль Александр Григорьевич. Отделение дислоцировалось в административном здании по ул. Кирова, 53 и насчитывало 15 сотрудников. Первым автомобилем ГАИ был «ГАЗ-51».

После Пигуля Александра Григорьевича отделением Госавтоинспекции Пинского РОВД руководили: майор милиции Басалай Георгий Николаевич, майор милиции Костюк Алексей Алексеевич, майор милиции Лозюк Александр Владимирович.

В настоящее время деятельность Госавтоинспеции разнообразна и многогранна, но на передовой по обеспечению безопасности дорожного движения находятся сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ, которые всегда на виду. Они являются представителями органов государственной власти и должны помнить, что по их внешнему виду, манере поведения, форме обращения и такту граждане судят не только о них, но и о работе Государственной автомобильной инспекции, о деятельности органов внутренних дел в целом.

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудниковНа сегодняшний день географическое положение Пинского района определяет наличие на его территории четырех республиканских автодорог (Р6, Р8, Р105 и Р147) общей протяженностью 168 км, одной международной автодороги (М10) протяженностью 55,8 км, а также ста шестнадцати местных автодорог общей протяженностью 723,7 км, по которым перемещается большое количество легкового и грузового, в том числе транзитного транспорта.

Отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состоит из 10 сотрудников, которым руководит майор милиции Голякович Вячеслав Владимирович.

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудниковНа должности старшего Госавтоинспектора служит майор милиции Вечёрко Дмитрий Иванович.

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудниковСтаршим инспектором по административной практике служит майор милиции Сидорчук Виктор Георгиевич.

Очень важно, чтобы граждане видели в сотруднике ГАИ вежливого и тактичного, умного и чуткого, требовательного и справедливого сотрудника милиции. Это будет в значительной мере способствовать выполнению главной задачи обеспечения общественной безопасности в сфере дорожного движения, укрепления законности.

Дорожно-патрульная служба – это лицо Госавтоинспекции. Главной ее задачей является предупреждение нарушений Правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий, обеспечение порядка на дорогах в интересах охраны жизни и здоровья наших граждан. Сотрудникам ДПС приходится оперативно выполнять многие функции, свойственные другим специализированным службам ГАИ.

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудников
Инспектора дорожно-патрульной службы: капитан милиции Боричевский Александр Александрович, капитан милиции Веренич Александр Владимирович, старший лейтенант милиции Антонович Дмитрий Леонтьевич, лейтенант милиции Горегляд Андрей Михайлович, лейтенант милиции Куделич Олег Сергеевич,  лейтенант милиции Бохон Евгений Михайлович. В подразделении ДПС имеется три служебных автомобиля.

В 1970 году отделение Госавтоинспекции Пинского РОВД состояло из 15 сотрудников
За текущий период 2018 года личным составом ОГАИ Пинского РОВД выявлено более 4 700 нарушений ПДД, из них за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 57 водителей, без права управления транспортными средствами 150 водителей, 580 пешеходов, нарушающих ПДД, задержано 15 единиц транспорта незаконно перевозящих товарно-материальные ценности.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 3 июля 1936 года постановлением Совнаркома СССР № 1182 было утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скутеристка, которая всегда ездит в мини-платье: "Водители сигналят, а ГАИ проверяет документы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Лоевский край
Ивьевский край
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика