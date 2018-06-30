Александр Будник назначен заместителем председателя Пинского райисполкома по экономике



Заместителем председателя Пинского районного исполнительного комитета по экономике назначен Александр Константинович БУДНИК.

Родился 5 июля 1983 года в г. Пинске. В 2013 году окончил Полесский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии».

С 2007 года начал трудиться в РУДТП «Автобусный парк № 3» г. Пинска слесарем по ремонту автомобилей ремонтных мастерских, техником по учету автошин и драгметаллов производственно-технического отдела, инженером, а затем начальником производственно-технического отдела. Занимаемая должность до назначения заместителем председателя райисполкома – главный инженер ОАО «Пинский автобусный парк».

Женат, в семье две дочери.