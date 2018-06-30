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На вопросы – компетентно: «прямые линии» организованы для жителей Пинского района

01.07.2018 — Разное | Полесская правда  
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На вопросы – компетентно: «прямые линии» организованы для жителей Пинского района
7 июля с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Николаем Васильевичем Токарем по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности. Вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

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7 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Андреевич Торчило.

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В пятницу, 6 июля, с 14.00 до 17.00 работает общественная приемная райисполкома. Консультацию по правовым вопросам проведет представитель суда Пинского района и города Пинска. Общественная приемная расположена по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 2а.

 
Теги: Брест
 
 
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> 7 июля с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Николаем Васильевичем...
 
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