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Военным в Беларуси с 1 июля пересчитают пенсии

01.07.2018 08:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Военным в Беларуси с 1 июля пересчитают пенсии
shutterstock.com

В отношении указанных категорий населения при назначении выплат будет применяться корректирующий коэффициент 0,9. 

Военным в Беларуси с 1 июля пересчитают пенсии Пенсии повысят еще раз до конца года

Пересмотр пенсий военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей происходит в 4 этапа:

  • с 1 сентября 2017 года (корректирующий коэффициент 0,83), 
  • с 1 декабря 2017 года (0,85), 
  • с 1 июля 2018-го (0,9),
  • с 1 января 2019-го (0,95).

Таким образом, предусмотрен еще один этап пересмотра выплат. При этом с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент применяться не будет, сообщает БЕЛТА

Как ранее стало известно «АиФ», до конца текущего года правительство ставит перед собой задачу произвести еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом.

 
 
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Пенсии военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей в очередной раз пересчитают в соответствии с президентским указом №314 от 31...
 
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