Военным в Беларуси с 1 июля пересчитают пенсии

В отношении указанных категорий населения при назначении выплат будет применяться корректирующий коэффициент 0,9.

Пересмотр пенсий военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей происходит в 4 этапа:

с 1 сентября 2017 года (корректирующий коэффициент 0,83),

с 1 декабря 2017 года (0,85),

с 1 июля 2018-го (0,9),

с 1 января 2019-го (0,95).

Таким образом, предусмотрен еще один этап пересмотра выплат. При этом с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент применяться не будет, сообщает БЕЛТА .

Как ранее стало известно «АиФ», до конца текущего года правительство ставит перед собой задачу произвести еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом.