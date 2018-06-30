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Рецепты от Лизы Боярской. Готовим творожно-кокосовую запеканку и пасту с курицей и грибами

01.07.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Елизавета поделилась с телезрителями рецептами любимых блюд — творожно-кокосовой запеканки и пасты с курицей и грибами. Это простые и быстрые в приготовлении блюда, что важно не только для Елизаветы, но и для каждой из нас.

Творожно-кокосовая запеканка


Ингредиенты:

  • Творог — 400 г;
  • Кукурузный крахмал — 50 г;
  • Сахар — 3 ст. л.;
  • Кокосовое молоко — 200 г;
  • Вода — 40 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Кокосовая стружка — 150 г;
  • Масло — для смазывания формы.

Как готовим?

  1. Соединяем все ингредиенты и смешиваем миксером до однородности.
  2. Смазываем форму маслом, выкладываем тесто в форму,
  3. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20−25 минут.

Паста с курицей и грибами


Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 200 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Куриное филе — 400 г;
  • Паста — 200 г;
  • Помидоры — 2 шт.;
  • Помидоры черри — 6−8 шт.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Томатная паста — 1 ст. л.;
  • Сыр — по вкусу;
  • Орегано — по вкусу.

Как готовим?

  1. Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, мелко шинкуем лук.
  2. Обжариваем лук до золотистого оттенка. Добавляем туда же куриное филе и обжариваем до готовности.
  3. Грибы нарезаем пластинками. И добавляем к филе и луку, обжариваем.
  4. Нарезаем помидоры небольшими кусочками и добавляем к грибам, филе и луку. Перемешиваем и обжариваем. Туда же добавляем томатную пасту, соль, перец, орегано. Перемешиваем и доводим до готовности.
  5. Разогреваем масло и обжариваем чеснок, добавляем разрезанные пополам помидоры черри и обжариваем около 30 сек.
  6. Отвариваем в подсоленной воде пасту.
  7. Пасту размешиваем с соусом, добавляем помидоры черри и натертый сыр. Подаем с зеленью. Приятного аппетита!
 
 
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