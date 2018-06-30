Рецепты от Лизы Боярской. Готовим творожно-кокосовую запеканку и пасту с курицей и грибами

Елизавета поделилась с телезрителями рецептами любимых блюд — творожно-кокосовой запеканки и пасты с курицей и грибами. Это простые и быстрые в приготовлении блюда, что важно не только для Елизаветы, но и для каждой из нас.

Творожно-кокосовая запеканка





Ингредиенты: Творог — 400 г;

Кукурузный крахмал — 50 г;

Сахар — 3 ст. л.;

Кокосовое молоко — 200 г;

Вода — 40 г;

Яйца — 3 шт.;

Кокосовая стружка — 150 г;

Масло — для смазывания формы.

Как готовим?

Соединяем все ингредиенты и смешиваем миксером до однородности. Смазываем форму маслом, выкладываем тесто в форму, Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20−25 минут.

Паста с курицей и грибами





Ингредиенты: Шампиньоны — 200 г;

Лук — 1 шт.;

Куриное филе — 400 г;

Паста — 200 г;

Помидоры — 2 шт.;

Помидоры черри — 6−8 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Томатная паста — 1 ст. л.;

Сыр — по вкусу;

Орегано — по вкусу.

Как готовим?

Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, мелко шинкуем лук. Обжариваем лук до золотистого оттенка. Добавляем туда же куриное филе и обжариваем до готовности. Грибы нарезаем пластинками. И добавляем к филе и луку, обжариваем. Нарезаем помидоры небольшими кусочками и добавляем к грибам, филе и луку. Перемешиваем и обжариваем. Туда же добавляем томатную пасту, соль, перец, орегано. Перемешиваем и доводим до готовности. Разогреваем масло и обжариваем чеснок, добавляем разрезанные пополам помидоры черри и обжариваем около 30 сек. Отвариваем в подсоленной воде пасту. Пасту размешиваем с соусом, добавляем помидоры черри и натертый сыр. Подаем с зеленью. Приятного аппетита!