Рецепты от Лизы Боярской. Готовим творожно-кокосовую запеканку и пасту с курицей и грибами
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Елизавета поделилась с телезрителями рецептами любимых блюд — творожно-кокосовой запеканки и пасты с курицей и грибами. Это простые и быстрые в приготовлении блюда, что важно не только для Елизаветы, но и для каждой из нас. Творожно-кокосовая запеканка
Ингредиенты:
Творог — 400 г;
Кукурузный крахмал — 50 г;
Сахар — 3 ст. л.;
Кокосовое молоко — 200 г;
Вода — 40 г;
Яйца — 3 шт.;
Кокосовая стружка — 150 г;
Масло — для смазывания формы.
Как готовим?
Соединяем все ингредиенты и смешиваем миксером до однородности.
Смазываем форму маслом, выкладываем тесто в форму,
Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20−25 минут.
Паста с курицей и грибами
Ингредиенты:
Шампиньоны — 200 г;
Лук — 1 шт.;
Куриное филе — 400 г;
Паста — 200 г;
Помидоры — 2 шт.;
Помидоры черри — 6−8 шт.;
Чеснок — 1 зубчик;
Томатная паста — 1 ст. л.;
Сыр — по вкусу;
Орегано — по вкусу.
Как готовим?
Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, мелко шинкуем лук.
Обжариваем лук до золотистого оттенка. Добавляем туда же куриное филе и обжариваем до готовности.
Грибы нарезаем пластинками. И добавляем к филе и луку, обжариваем.
Нарезаем помидоры небольшими кусочками и добавляем к грибам, филе и луку. Перемешиваем и обжариваем. Туда же добавляем томатную пасту, соль, перец, орегано. Перемешиваем и доводим до готовности.
Разогреваем масло и обжариваем чеснок, добавляем разрезанные пополам помидоры черри и обжариваем около 30 сек.
Отвариваем в подсоленной воде пасту.
Пасту размешиваем с соусом, добавляем помидоры черри и натертый сыр. Подаем с зеленью. Приятного аппетита!
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Готовим вместе с Елизаветой Боярской!
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