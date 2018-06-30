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Женская сборная Беларуси впервые вышла на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

01.07.2018 08:41 — Разное | Tut.by  
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Определились команды, завоевавшие во французском Пуатье путевки в финал чемпионата Европы по баскетболу 3×3. Впервые в истории женская команда Беларуси завоевала право выступить в числе 12 сильнейших сборных Старого Света — сообщает БФБ.


Фото: ФИБА

В квалификационных соревнованиях континентального первенства-2018 за выход в финальную часть боролись белорусские мужская и женская дружины.

Женская сборная, за которую играли Анастасия Сущик, Евгения Степанова, Дарья Маголяс, Наталья Дашкевич (тренер — Юрий Волк), в первый день турнира одержала две победы: над Чехией (13:11) и Турцией (13:9). В субботу, 30 июня, в матче за первое место в группе, которое позволяло напрямую выйти в финал чемпионата Европы, белоруски уступили фавориткам турнира француженкам (7:17) и заняли второе место в группе «В». В решающем поединке против команды Германии, которая была третьей в группе «А», белоруски традиционно заставили понервничать отечественных болельщиков, но одержали столь необходимую победу (20:17).



























 

Мужская команда, в составе которой выступили Андрей Навойчик, Андрей Рогозенко, Валентин Назаров, Тимофей Паралев (тренер — Дмитрий Колтунов), не смогла пройти сито отбора. В первом матче белорусская сборная уступила бельгийцам (11:13), а во втором — россиянам (21:10), заняв третье место в группе.

Соревнования квалификационного турнира 3×3 проводятся в те же сроки, что и отборочные соревнования 5×5 мужского ЧМ-2019, что не позволило принять участие в соревнованиях лидерам белорусской национальной команды по классическому баскетболу.

12 сильнейших мужских и женских команд поборются за континентальный трофей 14−16 сентября 2018 года в Бухаресте (Румыния).

Соревнования во Франции стали хорошей репетиций для белорусских дружин перед выступлением на Европейских играх в Минске-2019.

 
 
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Впервые в истории женская команда Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала право выступить в числе 12 сильнейших сборных Старого Света.
 
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