Женская сборная Беларуси впервые вышла на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Определились команды, завоевавшие во французском Пуатье путевки в финал чемпионата Европы по баскетболу 3×3. Впервые в истории женская команда Беларуси завоевала право выступить в числе 12 сильнейших сборных Старого Света — сообщает БФБ .



Фото: ФИБА

В квалификационных соревнованиях континентального первенства-2018 за выход в финальную часть боролись белорусские мужская и женская дружины.

Женская сборная, за которую играли Анастасия Сущик, Евгения Степанова, Дарья Маголяс, Наталья Дашкевич (тренер — Юрий Волк), в первый день турнира одержала две победы: над Чехией (13:11) и Турцией (13:9). В субботу, 30 июня, в матче за первое место в группе, которое позволяло напрямую выйти в финал чемпионата Европы, белоруски уступили фавориткам турнира француженкам (7:17) и заняли второе место в группе «В». В решающем поединке против команды Германии, которая была третьей в группе «А», белоруски традиционно заставили понервничать отечественных болельщиков, но одержали столь необходимую победу (20:17).























































Мужская команда, в составе которой выступили Андрей Навойчик, Андрей Рогозенко, Валентин Назаров, Тимофей Паралев (тренер — Дмитрий Колтунов), не смогла пройти сито отбора. В первом матче белорусская сборная уступила бельгийцам (11:13), а во втором — россиянам (21:10), заняв третье место в группе.

Соревнования квалификационного турнира 3×3 проводятся в те же сроки, что и отборочные соревнования 5×5 мужского ЧМ-2019, что не позволило принять участие в соревнованиях лидерам белорусской национальной команды по классическому баскетболу.

12 сильнейших мужских и женских команд поборются за континентальный трофей 14−16 сентября 2018 года в Бухаресте (Румыния).

Соревнования во Франции стали хорошей репетиций для белорусских дружин перед выступлением на Европейских играх в Минске-2019.