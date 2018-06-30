ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скутеристка, которая всегда ездит в мини-платье: "Водители сигналят, а ГАИ проверяет документы"

01.07.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Наверное, я одна такая отчаянная в Минске — на скутере да в платье», — улыбается Арина, рассказывая AUTO.TUT.BY о своем двухколесном транспорте, внимании гаишников и автомобилистов, а также проблемах, которые ожидают любого водителя мотоцикла и скутера.


Хрупкая девушка в мини-платье и с мото-шлемом на голове — явление для белорусских дорог редкое. Но именно так чаще всего ездит наша героиня — скутеристка Арина. Неудивительно, что на нее в потоке все обращают внимание, а мужчины-водители вообще вовсю сигналят, машут руками, подмигивают, пока стоят на красном, дарят подарки, пытаются познакомиться и приглашают на свидание.

— Если девушка хочет завязать новые знакомства с противоположным полом — надо садиться как я на скутер, но именно в платьице: внимание будет гарантировано, — то ли шутит, то ли серьезно советую наша героиня. — Только одно «но»: ездить надо не как дурочке, а нормально и правильно, иначе получится обратная реакция — всех будешь раздражать.


Сама Арина считает, что ездит на авто и скутере очень хорошо, ведь она научилась водить автомобиль еще лет в 14. Говорит, все тогда в ее компании, мальчишки и девчонки, стремились сесть за руль и самостоятельно научиться водить машину.

— У папы машины не было, я просила, чтобы научили знакомые. Удалось! Помню с детства это волшебное ощущение, когда самостоятельно управляешь авто. Очень люблю любой транспорт.

В 19 девушка получила права категории В. Уже тогда она могла управлять скутером, ведь для этого нужна категория АМ, а ее дают вместе с категорией В. Но о двухколесном транспорте Арина тогда даже не помышляла, и около пяти лет управляла только автомобилем — ездила и по столице и на дальние расстояния — в Москву.

— А три года назад мы с маленькой дочкой попали в Барселону. Я удивилась тогда очень, насколько скутеры популярный вид транспорта в этом европейском городе: солидные мужчины в строгих костюмах, женщины в платьях-футлярах, молодежь, бабушки и дедушки — все они предпочитали ездить на этом юрком транспорте.


Арине настолько приглянулись скутеры, что она сама взяла один из них, двухместный, напрокат и вместе с дочкой ездили на нем и изучали город.

— Ездить на нем толком я не умела, я даже падала, но серьезных проблем от этого у меня не было. Все люди там настолько привыкли к тому, что гости их города — неумейки-скутеристы, что очень внимательно и учтиво к ним относятся. Никто не подрезает, не ругается, наоборот — всюду пропускают и относятся по-доброму. Мне было очень комфортно.

Девушка говорит что именно тогда, в переполненном транспортом городе, впервые оценила удобство езды и парковки на скутере: можно легко просочиться через любую пробку на дороге, запросто припарковаться на стоянке между машинами.


— Приехала в обратно в Беларусь и решила, что обязательно куплю себе скутер — легла к нему душа, это мой транспорт. По роду своей деятельности (Арина — фотограф. Прим. AUTO.TUT.BY) мне нужно много передвигаться. На хорошую машину надо очень много денег, а их у меня нет. Поэтому подойдет недорогой скутер, купить бэушный можно долларов за пятьсот.

Сначала Арина штудировала тематические форумы — искала сведения и отзывы про разные модели скутеров. Потом на помощь призвала своего знакомого, который имел опыт езды и разбирался в технической части.

— Решила, что буду покупать одноместный Honda Dio — городской скутер, мне он подходил по всем параметрам. Поездила по объявлениям — там такие «убитые» скутеры были! А еще один был желтенький хорошенький, так его прямо перед моим носом купили. Эх… Огорчилась немного. А потом встретила именно тот, который мне нужен был, в отличном состоянии, хоть и год выпуска был 2001. Был он только цвета брутального — черного. Дополнительно купила хороший шлем за 200 долларов.











Свою Honda Арина купила задолго до открытия мотосезона — в апреле, когда на улице еще было холодно и промозгло, температура всего +2, а люди ходят в зимних пальто, сапогах и шапках. Но настолько велико было ее желание сесть за руль своего скутера, что она решила, что прямо от продавца поедет на Honda домой.

— Старый хозяин скутера очень удивился, говорил, подожди, пусть, мол, потеплеет, никуда твой скутер не денется. Но я решила — нет, заберу прямо сейчас.

Как была — в пуховике и сапогах, Арина уселась на скутер и поехала на нем по городу. Но видимо, ехала она «абы как, посередине полосы — как счастливый царь дорог», поэтому вскоре ее догнал какой-то байкер, попросил девушку остановиться, а потом рассказал ей, что едет она небезопасно, и объяснил, как надо управлять двухколесным транспортом, чтобы не попасть в ДТП.


В итоге до поздней осени девушка везде передвигается на скутере и считет это лучшей возможностью добраться до какого-либо места, «гораздо лучше, чем на общественном транспорте».

— Конечно, в холодное время года в платьях я не езжу — термобелье, кожаная куртка, ботинки: никакой ветер и мороз не страшен. А вот по мокрому асфальту я не езжу — это опасно.

Под сиденьем скутера есть небольшой багажник, в него Арина прячет шлем, иногда использует этот отсек как место для хранения своих вещей — например, косметички, бывает что и продукты из магазина там везет. А вот фотопринадлежности девушка всегда возит в рюкзаке за спиной — «не тяжело и перевеса в ту или иную сторону не бывает». Еще в багажнике скутера всегда лежат отвертка и фонарик — на случай, если будет небольшая поломка и устранять девушке придется самой.

— Могу карбюратор подрегулировать, колодки поменять, по минимуму обслужить. Ну, а на остальное мне требуется помощь.


Арина купила шлем для своей дочери и иногда сажает ее перед собой и везет, например, от детсада домой и обратно.

— Да, нельзя возить, я знаю. Но я езжу очень осторожно, на большие трассы с ребенком не выезжаю. Люди по-разному реагируют. Воспитательница как-то узнала, что я малышку повезу на скутере, изумилась и возмутилась одновременно. За это, кстати, меня гаишники уже штрафовали, поэтому в последнее время я такое практикую очень редко.

Инспекторы ГАИ девушку в платье на скутере останавливают часто — просто, чтобы проверить документы.

— Даже из потока выдергивают. Улыбаются, спрашивают замужем ли я, давно ли езжу, даже пытаются познакомиться, но… все равно штрафуют, — засмеялась Арина. — За техосмотр непройденный штрафовали, но больше такого не будет — техосмотр я уже прошла.


С тех пор, как Арина пересела на скутер прошло уже два года — она набралась опыта и может сама дать советы и рекомендации тем, кто хочет ездить на этом виде транспорта.

— Сейчас я на себе ощутила, как относятся автомобилисты к мотоциклистам и скутеристам. Культуры, к сожалению, очень мало: могут «мордой» машины перекрыть проезд, кто-то ругается и отправляет меня ездить в первом ряду возле бордюра.

Девушка считает, что для того, чтобы управлять мотоциклом или скутером, человеку надо научиться ездить на автомобиле и попрактиковаться на нем какое-то время.

— Только тогда поймешь, как ведут себя на дорогах водители машин: видишь, как они перестраиваются, часто не смотрят в зеркала и не включают повороты. Это, уже будучи за рулем скутера или мотоцикла, ощущаешь на себе, — говорит Арина.


Зеркала в скутере маленькие, пользоваться ими во время движения не получается, потому что они еще и здорово дрожат.

— Кручу головой в разные стороны — кто куда едет, кто поворачивает, кто перестраивается. Приходится быть на стреме постоянно, предугадывать действия других, иначе можно куда-нибудь влететь или в тебя врежется зазевавшийся автомобилист.

Арине очень непонятна сложившаяся сейчас ситуация, когда водителей мототранспорта обвиняют во всех происходящих с ними авариях. И хотя девушка не поддерживает отношения с мотобратством, у нее на этот счет свое мнение, но оно похоже на то, которого придерживаются байкеры.


— Читаешь форумы про ДТП с мотоциклами и ужасаешься: некоторые как-то даже и рады, что мотоциклисты разбиваются. Но не всегда же они в произошедшем виноваты. А наезды на пешеходов? Почему про это никто не говорит, что чаще всего это происходи из-за автомобилистов? Несправедливо…

Девушка мечтает, что скоро и в Беларуси наступят времена, когда водители авто и мототранспорта перестанут ссориться, а на дороге между ними наступит мир.

— Хочется, чтобы у нас, как в любом европейском городе, все водители улыбались друг другу, уважали и уступали дорогу, тогда и всяких происшествий станет меньше. А от этого всем станет только лучше, ведь так же, правда?


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три года назад попала в Барселону и удивилась: на скутерах ездят солидные мужчины в строгих костюмах, женщины в платьях-футлярах, молодежь и пенсионеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Березовский РОЧС: вода может обернуться бедой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Лоевский край
Ивьевский край
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика