«Наверное, я одна такая отчаянная в Минске — на скутере да в платье», — улыбается Арина, рассказывая AUTO.TUT.BY о своем двухколесном транспорте, внимании гаишников и автомобилистов, а также проблемах, которые ожидают любого водителя мотоцикла и скутера.





Хрупкая девушка в мини-платье и с мото-шлемом на голове — явление для белорусских дорог редкое. Но именно так чаще всего ездит наша героиня — скутеристка Арина. Неудивительно, что на нее в потоке все обращают внимание, а мужчины-водители вообще вовсю сигналят, машут руками, подмигивают, пока стоят на красном, дарят подарки, пытаются познакомиться и приглашают на свидание.

— Если девушка хочет завязать новые знакомства с противоположным полом — надо садиться как я на скутер, но именно в платьице: внимание будет гарантировано, — то ли шутит, то ли серьезно советую наша героиня. — Только одно «но»: ездить надо не как дурочке, а нормально и правильно, иначе получится обратная реакция — всех будешь раздражать.





Сама Арина считает, что ездит на авто и скутере очень хорошо, ведь она научилась водить автомобиль еще лет в 14. Говорит, все тогда в ее компании, мальчишки и девчонки, стремились сесть за руль и самостоятельно научиться водить машину.

— У папы машины не было, я просила, чтобы научили знакомые. Удалось! Помню с детства это волшебное ощущение, когда самостоятельно управляешь авто. Очень люблю любой транспорт.

В 19 девушка получила права категории В. Уже тогда она могла управлять скутером, ведь для этого нужна категория АМ, а ее дают вместе с категорией В. Но о двухколесном транспорте Арина тогда даже не помышляла, и около пяти лет управляла только автомобилем — ездила и по столице и на дальние расстояния — в Москву.

— А три года назад мы с маленькой дочкой попали в Барселону. Я удивилась тогда очень, насколько скутеры популярный вид транспорта в этом европейском городе: солидные мужчины в строгих костюмах, женщины в платьях-футлярах, молодежь, бабушки и дедушки — все они предпочитали ездить на этом юрком транспорте.





Арине настолько приглянулись скутеры, что она сама взяла один из них, двухместный, напрокат и вместе с дочкой ездили на нем и изучали город.

— Ездить на нем толком я не умела, я даже падала, но серьезных проблем от этого у меня не было. Все люди там настолько привыкли к тому, что гости их города — неумейки-скутеристы, что очень внимательно и учтиво к ним относятся. Никто не подрезает, не ругается, наоборот — всюду пропускают и относятся по-доброму. Мне было очень комфортно.

Девушка говорит что именно тогда, в переполненном транспортом городе, впервые оценила удобство езды и парковки на скутере: можно легко просочиться через любую пробку на дороге, запросто припарковаться на стоянке между машинами.





— Приехала в обратно в Беларусь и решила, что обязательно куплю себе скутер — легла к нему душа, это мой транспорт. По роду своей деятельности (Арина — фотограф. Прим. AUTO.TUT.BY) мне нужно много передвигаться. На хорошую машину надо очень много денег, а их у меня нет. Поэтому подойдет недорогой скутер, купить бэушный можно долларов за пятьсот.

Сначала Арина штудировала тематические форумы — искала сведения и отзывы про разные модели скутеров. Потом на помощь призвала своего знакомого, который имел опыт езды и разбирался в технической части.

— Решила, что буду покупать одноместный Honda Dio — городской скутер, мне он подходил по всем параметрам. Поездила по объявлениям — там такие «убитые» скутеры были! А еще один был желтенький хорошенький, так его прямо перед моим носом купили. Эх… Огорчилась немного. А потом встретила именно тот, который мне нужен был, в отличном состоянии, хоть и год выпуска был 2001. Был он только цвета брутального — черного. Дополнительно купила хороший шлем за 200 долларов.























Свою Honda Арина купила задолго до открытия мотосезона — в апреле, когда на улице еще было холодно и промозгло, температура всего +2, а люди ходят в зимних пальто, сапогах и шапках. Но настолько велико было ее желание сесть за руль своего скутера, что она решила, что прямо от продавца поедет на Honda домой.

— Старый хозяин скутера очень удивился, говорил, подожди, пусть, мол, потеплеет, никуда твой скутер не денется. Но я решила — нет, заберу прямо сейчас.

Как была — в пуховике и сапогах, Арина уселась на скутер и поехала на нем по городу. Но видимо, ехала она «абы как, посередине полосы — как счастливый царь дорог», поэтому вскоре ее догнал какой-то байкер, попросил девушку остановиться, а потом рассказал ей, что едет она небезопасно, и объяснил, как надо управлять двухколесным транспортом, чтобы не попасть в ДТП.





В итоге до поздней осени девушка везде передвигается на скутере и считет это лучшей возможностью добраться до какого-либо места, «гораздо лучше, чем на общественном транспорте».

— Конечно, в холодное время года в платьях я не езжу — термобелье, кожаная куртка, ботинки: никакой ветер и мороз не страшен. А вот по мокрому асфальту я не езжу — это опасно.

Под сиденьем скутера есть небольшой багажник, в него Арина прячет шлем, иногда использует этот отсек как место для хранения своих вещей — например, косметички, бывает что и продукты из магазина там везет. А вот фотопринадлежности девушка всегда возит в рюкзаке за спиной — «не тяжело и перевеса в ту или иную сторону не бывает». Еще в багажнике скутера всегда лежат отвертка и фонарик — на случай, если будет небольшая поломка и устранять девушке придется самой.

— Могу карбюратор подрегулировать, колодки поменять, по минимуму обслужить. Ну, а на остальное мне требуется помощь.





Арина купила шлем для своей дочери и иногда сажает ее перед собой и везет, например, от детсада домой и обратно.

— Да, нельзя возить, я знаю. Но я езжу очень осторожно, на большие трассы с ребенком не выезжаю. Люди по-разному реагируют. Воспитательница как-то узнала, что я малышку повезу на скутере, изумилась и возмутилась одновременно. За это, кстати, меня гаишники уже штрафовали, поэтому в последнее время я такое практикую очень редко.

Инспекторы ГАИ девушку в платье на скутере останавливают часто — просто, чтобы проверить документы.

— Даже из потока выдергивают. Улыбаются, спрашивают замужем ли я, давно ли езжу, даже пытаются познакомиться, но… все равно штрафуют, — засмеялась Арина. — За техосмотр непройденный штрафовали, но больше такого не будет — техосмотр я уже прошла.





С тех пор, как Арина пересела на скутер прошло уже два года — она набралась опыта и может сама дать советы и рекомендации тем, кто хочет ездить на этом виде транспорта.

— Сейчас я на себе ощутила, как относятся автомобилисты к мотоциклистам и скутеристам. Культуры, к сожалению, очень мало: могут «мордой» машины перекрыть проезд, кто-то ругается и отправляет меня ездить в первом ряду возле бордюра.

Девушка считает, что для того, чтобы управлять мотоциклом или скутером, человеку надо научиться ездить на автомобиле и попрактиковаться на нем какое-то время.

— Только тогда поймешь, как ведут себя на дорогах водители машин: видишь, как они перестраиваются, часто не смотрят в зеркала и не включают повороты. Это, уже будучи за рулем скутера или мотоцикла, ощущаешь на себе, — говорит Арина.





Зеркала в скутере маленькие, пользоваться ими во время движения не получается, потому что они еще и здорово дрожат.

— Кручу головой в разные стороны — кто куда едет, кто поворачивает, кто перестраивается. Приходится быть на стреме постоянно, предугадывать действия других, иначе можно куда-нибудь влететь или в тебя врежется зазевавшийся автомобилист.

Арине очень непонятна сложившаяся сейчас ситуация, когда водителей мототранспорта обвиняют во всех происходящих с ними авариях. И хотя девушка не поддерживает отношения с мотобратством, у нее на этот счет свое мнение, но оно похоже на то, которого придерживаются байкеры.





— Читаешь форумы про ДТП с мотоциклами и ужасаешься: некоторые как-то даже и рады, что мотоциклисты разбиваются. Но не всегда же они в произошедшем виноваты. А наезды на пешеходов? Почему про это никто не говорит, что чаще всего это происходи из-за автомобилистов? Несправедливо…

Девушка мечтает, что скоро и в Беларуси наступят времена, когда водители авто и мототранспорта перестанут ссориться, а на дороге между ними наступит мир.

— Хочется, чтобы у нас, как в любом европейском городе, все водители улыбались друг другу, уважали и уступали дорогу, тогда и всяких происшествий станет меньше. А от этого всем станет только лучше, ведь так же, правда?



