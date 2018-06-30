"Ивьеград" снова ждет гостей

Президент Республики Беларусь объявил 2018 год Годом малой родины. Именно поэтому город с таким удивительным названием появился на базе Ивьевской средней школы в 2017/2018 учебном году. Летом в этом городе проживали 75 ребят, которые были распределены на три отряда, соответственно возрасту: "Солнышко", "Веснушки" и "Улыбка". Наверное, поэтому и жизнь в Ивьеграде была веселой и увлекательной, кипела, как в муравейнике.





Лагерь работал под девизом:

"Нам Родина

крепкие крылья

И волю стальную дала,

Любые рекорды осилим,

Осилим любые дела".

Жители Ивьеграда жили по своим законам, за исполнением которых следил Городской совет, выбранный в начале лагерной смены.

Мы даже не заметили, как быстро пролетела лагерная смена. Звонкий детский смех раздавался со всех уголков Ивьеграда, потому что именно здесь ребята переживали незабываемые события, связанные с отдыхом, поездками, приключениями.

В начале лагерной смены прошла интерактивная игра "Давайте познакомимся", благодаря которой ребята лучше узнали друг друга, познакомились с распорядком смены и инфраструктурой лагеря.

Мэр города Елизавета Савицкая оказывала большую помощь в подготовке всех общелагерных мероприятий, в том числе праздничной программы на открытие лагерной смены "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". Все жители Ивьеграда получили огромный заряд бодрости и веселья во время игры "Веселый садовник", все номера были по-летнему позитивными.

Так же легко пролетели и все остальные дни в лагере. Ребята с удовольствием принимали участие во всех общелагерных и отрядных мероприятиях. Много внимания было уделено спорту, здоровому образу жизни, безопасности, дружбе, экологии, экономике и, конечно же, малой родине. Всю свою любовь к родному краю ребята смогли выразить в конкурсе рисунков на асфальте "Ивьевщина глазами детей", в галерее живописи "Моя малая родина", в музыкально-игровой программе "Мой город", в дископрограмме "Ивье - земля друзей". Больше фактов из истории малой родины дети почерпнули из заочного путешествия "Чем богат наш край?", а также из экскурсии по "Золотому кольцу Ивьевщины" и при посещении музея национальных культур. О разнообразии растительного и животного мира малой родины дети узнали, побывав в ГЛХУ "Ивьевский лесхоз". Запомнилась ребятам также конкурсная программа "Беларусь от А до Я", а также игра-викторина, проведенная на белорусском языке "Размаўляем па-беларуску". Этнография, культура Беларуси, игры, загадки, пословицы и поговорки наших предков, символика нашей страны и родного города - все это было в центре внимания мероприятий, в ходе которых ребята отвечали на вопросы, узнавали что-то новое и интересное в игровой форме.

С огоньком ребята готовились к областному флешмобу "Малой родине посвящается". Его можно посмотреть на сайте нашей школы.

А сколько эмоций вызвала передвижная выставка-экспозиция Государственного музея Великой Отечественной войны! Ребята смогли примерить форму военных лет, подержать в руках оружие, представили себя настоящими солдатами.

22 июня в рамках республиканскойц акции "Мы этой памяти верны" прошел городской митинг, посвященный дню памяти и скорби. Ребята из отряда "Улыбка" возложили цветы к памятнику-обелиску.

Настоящими рыцарями и княгинями почувствовали себя ивьеградцы на экскурсии в Лидском историко-художественном музее при посещении залов замка.

Хочется отметить ребят, которые активно участвовали во всех мероприятиях: Софья Дедуль, Елизавета Савицкая, Дарья Шлемпо, Надежда Гецевич, Маргарита Матылевич, Дарья Ленкевич, Ксения Чернякевич, Никита Бородын, Олег Добролович, Вячеслав Коваленко, Вадим Быков.

Благодаря работе педагогов были созданы хорошие условия для активного, творческого, интеллектуального и эмоционально насыщенного летнего отдыха для детей.

Множество добрых дел совершили жители Ивьеграда, узнали много полезной информации во время летней оздоровительной кампании "Лето - время открытий".

Безусловно, дни, проведенные в летнем "Ивьеграде", надолго запомнятся детям. Положительная эмоциональная обстановка, атмосфера творчества и сотрудничества - вот секрет наших нескучных каникул.

С. Житко,

педагог-организатор Ивьевской

средней школы.