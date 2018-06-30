"Мой экономный отдых": "Лететь в Португалию лучше через Варшаву, а не через Вильнюс"

На FINANCE.TUT.BY стартовал конкурс «Мой экономный отдых» , в котором читатели делятся своими отпускными лайфхаками. «С турфирмой ни разу не ездила и не хочется. Все путешествия организовываю сама», — рассказывает Виктория. Она поделилась полезными советами об отпуске в Португалии. Присылайте свои лайфхаки и участвуйте в розыгрыше приза — 300 рублей.



Фото автора конкурсной истории.

Участникам конкурса нужно рассказать истории удачного отдыха, который они организовали сами. Главный критерий — разумная экономия. Расскажите, какие фишки помогли вам потратить меньше при бронировании жилья: поделитесь советами, как находили хорошие и доступные для кошелька варианты. Или, например, вы знаете, как объехать платные дороги в Европе, но при этом не плутать по разбитой колее несколько дней. Подробнее об условиях конкурса читайте здесь .

— Начинала путешествовать еще, когда была студенткой (примерно с 2009 года). Искала бюджетные билеты, перелеты, отели. Но в то же время, чтобы они были не только недорогими, но и достаточно комфортными. Эта тема очень затянула и теперь, практически каждый день мониторю перелеты, цены, новые страны, которые еще не популярны среди туристов.

В Португалию оказалось удобнее лететь из далекой Варшавы, а не из близкого Вильнюса



Фото автора конкурсной истории.

Перелет. «Почему вы летите из Варшавы, а не из Вильнюса. Ведь до Вильнюса ехать всего 3 часа?». Улетали из Варшавы, т.к. из Литвы прямых рейсов нет, а стыковочные рейсы через Италию, Испанию, Англию, Германию и другие страны не подходили по времени и датам, терялись дни отпуска.

Наиболее удобным был прямой рейс из Варшавы в Фаро. В конце февраля Ryanair запустил акцию -20% на некоторые направления. Билеты были куплены во время этой акции. Стоимость билетов 82 евро туда-обратно на человека (во время покупки цена колебалась от 82 до 88 евро, нужно ловить момент). Перелет длится 4 часа.

Поезд до Варшавы я не рассматривала, т.к. он не подходил по времени. С пересадками через Брест ехать не хотелось. Автобус Минтранса — средняя цена 40−45р.(17−19 евро) Эколаинс — 64р.(27 евро). Во время очередного мониторинга цен, появилась скидочная акция от Interсars -50%. Билеты невозвратные, обошлись 23 р (9.7 евро) на одного человека. Автобус идеально подходил по времени. Смущало лишь то, что про эту организацию, было много отрицательных отзывов в интернете, вплоть до неприхода автобуса. Решили рискнуть, но на всякий случай, были проработаны запасные варианты, как добраться до Варшавы. Накануне, я несколько раз связывалась с работниками Intercars, узнавала не перенесен ли рейс. Впрочем, волновалась зря, доехали до Варшавы отлично, прибытие по расписанию.

Вылет в Португалию был из аэропорта Модлин, который находится в 1,5 часах езды от Варшавы. Билеты покупали на жд вокзале. Рекомендую покупать билет до станции Modlin Lotnisko (электричка+автобус — стыковочный рейс, 1 билет). Стоимость 19 злотых. Можно также приобрести билет только на электричку и отдельно потом на автобус.

Добраться в Модлин Аэропорт можно также на автобусе Modlinbus. Автобусная остановка расположена напротив Кинотеки (Южная сторона Дворца культуры) от улицы Aleje Jerozolimskie. (Недалеко от Варшава Центральная). Билеты можно купить на сайте . Цена примерно 28 злотых. Часто бывают акции на билеты.

Кстати, Visa check, при полете в Португалию, в аэропорте Фаро не требуется, визу посмотрят перед выходом из гейта.

Нюансы с арендой авто



Фото автора конкурсной истории.

В Фаро нас встретили на машине друзья (они улетели на неделю раньше таким же способом). Машину арендовали заранее. Машину вы получаете не в аэропорту, а в офисе компании (шаттл бесплатный). Компанией был выслан ваучер на 87 евро (11 дней аренды). Машину оплачивали двумя картами (кредитка-залог, дебетовая — прочие расходы). Но сотрудник компании по непонятным причинам решала снять деньги все с одной карты. Как итог, на обязательный залог суммы на кредитке стало недостаточно (кредитку делали на сумму под аренду машины). Пришлось оплачивать доп страховку, примерно в размере 250 евро. После долгих разбирательств, машину все же получили. Компания называлась Centauro. Также в течение 48 часов после возврата машины было обещано, что вернется часть залоговой стоимости на платные дороги и снимется конечная сумма за бензин. Прошло уже 3 недели после путешествия. Данные операции проведены не были, сейчас решается этот вопрос по средствам переписки. Не советую пользоваться услугами данной компании.

Как добраться на общественном транспорте из аэропорта Фаро в Портимао:

1. Автобус № 16 довезет из аэропорта на автовокзал г. Фаро (стоимость 2.30 евро)

2. Из Фаро с жд вокзала идут электрички в г. Портимао (время в пути 1,5ч) (стоимость 6.10 евро). Либо автобусом Eva bus. Стоимость выше.

Итак, мы в Портимао. Портимао — это относительно крупный город и порт, расположенный в одном из самых солнечных регионов Португалии — Алгарве, округ Фару. Население города чуть более 36 тыс. человек. Но в туристический сезон (с мая по сентябрь) город становится оживленным.

Отель бронировала сразу после покупки билетов на самолет. Главными критериями при выборе жилья были: расположение (хотелось жить поближе к океану), чистота и наличие кухни. Жили в апарт-отеле Mirante da Rocha. Отель находится на первой береговой линии, номера большие, комфортные, чистое белье, полотенца, кухонные принадлежности, кофеварка.

Стоимость: номер на двоих за 14 ночей обошелся в 567 евро, т.е. 40.5 евро/сутки.

Если бронировать сегодня те же апартаменты на июль либо август, то стоимость проживания выходит 141 и 163 евро за сутки соответственно.

Где поесть в Портимао



Фото автора конкурсной истории.

1. Улица вдоль океана и пляжи

В этих местах собрано большое количество ресторанов, баров, кафе, желатерий, шаурменных и т.д. Каждый найдет еду на свой вкус. Многие заведения закрываются на сиесту днем и открываются в 18.00. В некоторых хозяин находится в заведении днем и может обслужить вас. Днем распространены обеденные комплексы. Например, комплекс из бакаляо (треска запеченная с картошкой), салата и десерта обойдется в 11.99 евро. Порции большие, еда вкусная.

2. Ресторанчики, кофейни в центре города.

Цены не отличаются от заведений, о которых я писала ранее.

Например, в здании супермаркета Pingo Doce находится ресторан самообслуживания, типа нашего Лидо, где при тебе на гриле приготовят очень вкусную рыбу или мясо.

3. Фуд-корты

В ТЦ Континент (Continente) и Аква (Aqua Portimao) есть фуд-корты. Горячее (мясо+2 гарнира+салат) примерно 6−8 евро. В ТЦ Аква нашли интересное заведение. Все блюда в одну цену. Платишь только за вес. Еда вкусная. В ассортименте: бакаляо, рыбные стейки, креветки, горячие блюда из мяса, птицы, салаты, фрукты. Огромная порция из «понемногу всего» обошлась примерно в 4−6 евро.

Фуд-корты — хорошая штука для тех, кто поздно встает, живет далеко от побережья либо любит утренние прогулки перед завтраком)). В ближайшем от нас ТЦ Континент фуд-корт начинал работать в 11:00 и находился в 2.5км.

4. Супермаркеты.



Фото автора конкурсной истории.

Если все-таки появилось желание постоять у плиты, то за продуктами можно заглянуть в несколько больших супермаркетов:

— Continent (находится на первом этаже одноименного ТЦ),

— Lidl (через дорогу от Континента),

— Pingo Doce.

Рыба в супермаркете продается охлажденная, при тебе ее взвешивают и чистят. Большой выбор креветок, рыбы, крабиков, мидий и т.д., причем крабики, мидии и еще некоторые виды обитателей морских глубин продаются еще живыми. Овощи и фрукты также свежие и вкусные. Много чего продается на скидках. Дыни, ананасы, апельсины — все сочное и ароматное.

В Португалии готовят очень вкусный кофе, жаль, что мало мест, где он готовится на вынос ну или мы их не нашли) В Минске, гуляя по городу, мы привыкли брать кофе на вынос в стакане объемом до 400 мл, а тут максимум что смогли найти, это стаканы 220 мл.

Что посмотреть в Портимао





1. Конечно же это природа. Вдоль побережья раскинулись прекрасные песчаные пляжи, от ветра и палящего солнца любителей полежать на теплом песочке спасают скалы, простирающиеся вдоль всего побережья.

2. Пешие прогулки в Алвор. Это небольшой городок, расположенный примерно в 7 км от нашего отеля. Дорога проходит по скалам над океаном, нужно быть готовым подниматься по «козьим тропам», пробираться по плохо проходимым тропинкам. Из каждой точки открываются нереально красивые виды на океан. В Алвор вы увидите километры белых пляжей.

3. Недалеко от Портимао есть еще один небольшой красивый городок, это Феррагуду. От Портимао его отделяет река Араде (Rio Arade). Расстояние через реку до него примерно 200 метров. При пешей прогулке от нашего отеля пришлось преодолеть около 6 км. Для измученных отдыхом и уставших туристов) есть вариант переплыть реку на водном такси (ferry taxi — ferragudo) за 4 евро.

4. Бенадин. В интернете много информации про знаменитый пляж Бенадин, где находится пещера с отверстием в своде. Добраться до пещеры можно только по воде. Билет на экскурсионную поездку вдоль побережья с осмотром пещер стоит 15 евро (продолжительность тура 30 мин). Я ожидала увидеть нечто очень красивое, но по факту — обычная пещера, которых множество на любом пляже… Не рекомендую. Гуляя самостоятельно, подальше от туристических мест, мы увидели более красивые пейзажи.

5. Мыс Сан-Винсент и Сагреш, а также Фаро — столица региона Алгарве.

Дорога домой



Фото автора конкурсной истории.

Из г. Портимао в г. Фаро добирались на электричке, т.к. машину к этому времени уже вернули. Электричка-6.10 евро. По пути в окошко можно наблюдать красоты Алгарве, т.к. жд дорога идет по вполне живописным местам. Далее, автобус № 16 (отправляется с автовокзала, который находится правее от жд вокзала) до аэропорта Фаро. Стоимость проезда 2.30 евро. Продолжительность пути примерно 20 мин.

В аэропорту Фаро есть неплохой магазин Duty Free. Но цены, например, на портвейн выше в 2 раза, чем в супермаркете г. Портимао (для тех, кто летит с ручной кладью приемлемый вариант).

В аэропорт Модлин мы вылетели с 1,5 часовым опозданием. Недалеко от аэропорта, в г. Закрочим, мной был забронирован гостевой дом Vila Osa Modlin Airport. Представляет из себя 2этажную виллу. На 1ом этаже живет хозяйка. На втором находятся 3 гостевые комнаты, просторный совмещенный сан. узел, кухня. Все очень чисто. На завтрак хозяйка подает омлет, мясную и сырную нарезку, йогурт, джемы, свежий хлеб. Чай и кофе доступны в любое время. Кстати, завтрак накрывается не в определенное время, а специально для вас (время оговаривается с хозяйкой). Стоимость 30 евро/сутки. Добраться можно только на такси (если вызывать-18 злотых,(4.2 евро) от «борта в аэропорту"-23−30 злотых)(5−7 евро). Для того, чтобы на электричке добраться до Варшавы, необходимо вернуться в аэропорт Модлин.

Из аэропорта Модлин в Варшаву добирались также на автобусе+электричка. Стоимость 19 злотых (4.4 евро).

Из Варшавы в Минск ехали на автобусе Минсктранс, автобус чистый, но не Эколайнс)). Стоимость 45р.(19 евро)

Итого:

Билеты (на человека):

Минск-Варшава — 23р (9.7 евро)

Варашава-Модлин аэропорт-Варшава-38 злотых (16 евро)

Варшава-Фаро-Варшава -88 евро (с выбором мест)

Аэропорт Фаро-Портимао-аэропорт Фаро-16.8 евро

Аэропорт Модлин-Закрочим-аэропорт Модлин-10.2 евро на двоих

Варшава-Минск-46р (19.5 евро)

Проживание (на двоих)

г. Портимао. Апарт-отель Mirante da Rocha-567 евро (14 ночей)

г. Закрочим (аэропорт Модлин).Гостевой дом Vila Osa Modlin Airport-30 евро/сутки.