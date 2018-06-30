"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

— Давайте проверим вашу эрудицию. Земля — какая по счету планета от Солнца? — спрашивает жюри участницу кастинга.

— Ну все, приехали.

Вчера в столице проходил кастинг конкурса «Мисс Минск 2018». Проходил без очередей и ажиотажа. Настолько, что LADY.TUT.BY пришлось поинтересоваться, а будет ли сам конкурс.





В прошлый раз «Мисс Минск» проводился в 2013 году и запомнился скандалом. В сети были обнаружены откровенные фото победительницы, а еще выяснилось, что несколько финалисток работали танцовщицами go-go в клубах. В этом году у конкурса сменились организаторы (ими стали компания «Prime Event» и модельное агентство «K&Q-Models»), и они постарались застраховаться от подобных инцидентов. Среди требований к участницам — отсутствие съемок в порнографии.

— В заявках на конкурс девушки указывали свои соцсети, и мы проверяли, что там публикуется. Конечно, мы не можем быть уверенными на 100 процентов. Но если узнаем, что девушка была замечена на откровенных фото, моментально дисквалифицируем, — говорит Алексей Грекул, учредитель конкурса и директор «Prime Event».





Каким условиям еще надо соответствовать участницам? Возраст от 18 до 30 лет, рост не ниже 160 сантиметров, не замужем, без детей, без татуировок. Тем, у кого есть вредные привычки и судимость по уголовным статьям, — сразу нет. Девушка должна быть гражданкой Беларуси и иметь прописку в столице или Минской области.

Жюри предупредило: будут обращать внимание не только на красоту и фигуру, но и на таланты и жизненные цели.

В списке тех, кто предварительно записался на кастинг, больше 100 имен. Но в день кастинга в холле пусто. Красавицы на отбор не спешат… Тех, кто приезжает, отправляют переодеться в купальники и затем приглашают в зал к жюри.





Харизматичной Марии 27 лет. По образованию экономист, а работает индивидуальным предпринимателем — продает сладкие подарки (фигурки из шоколада). Признается, что всегда мечтала поучаствовать в конкурсе красоты, но то по росту не подходила, то по возрасту.

— Языки знаете? — интересуется отборочная комиссия.

— Английский немного. Вас пойму, но ответить не смогу.

— Столица Польши?

— Варшава.

— Столица США?

— Нью-Йорк? (неуверенно)

— Почти — Вашингтон. Сколько в мире континентов?

— Шесть.

Дефиле Мария проводит достойно. Напоследок рассказывает еще о своей мечте — двухэтажном доме, детях, двух собаках и двух котах — и получает от жюри единогласное «да».





Минчанка Юлия в конкурсах красоты никогда не участвовала, поэтому дрожь в ногах ей удается унять не сразу. Девушке 26, работает менеджером проекта на заводе «Горизонт». Владеет английским и французским языками.

— В свободное время с друзьями по разным заведениями хожу. Книжки еще читаю, классическую литературу.

— Какого автора можете назвать?

— Достоевский.

За дверью Юлию ждет ее тетя Наталья. Решила поддержать племянницу, чтобы той было не так страшно. Говорит, что в семье по-разному отнеслись к решению девушки побороться за корону.

— Не все видят в этом смысл. А я думаю, везде надо себя попробовать, даже здесь.

Девушки, прошедшие в финал, подписывают договор. Среди пунктов — не пропускать репетиции, соглашаться с образами, которые для них придумают, и… оплатить взнос — 980 рублей. Организаторы объясняют: конкурс-то частный.

— В Европе минимальный организационный взнос — 500 долларов. А в России процентов 90 конкурсов красоты платные. Например, участие в финале «Краса России» стоит 1100 долларов.





Когда в зале показывается Анжелика, заметно: девушка волнуется.

— Я просто не ожидала, что надо сразу в купальнике выйти, — смущается.

28-летняя Анжелика работает страховым агентом. В планах — получить второе высшее (по специальности психолога) и отучиться на грумера. Еще девушка увлекается рукоделием и любит готовить. Смеется, что за те пять лет, что она веган, пришлось освоить много рецептов.

В общем Анжелика в финале. А мы спрашиваем, зачем ей звание «мисс».

— Не знаю… Может, нереализованная давняя мечта. Я раньше посещала кастинги «Мисс Беларусь», но как-то не складывалось.

Девушка не скрывает: тот факт, что за участие в финале нужно заплатить, немного смущает. «Но я, наверное, нематериальный человек, мне денег не жалко».

Не у всех отбор проходил гладко. Одна красавица забыла дома бикини, поэтому должна будет встретиться с жюри еще раз, другую пропустили в финал с условием, что приведет тело в тонус. А вопрос с подвохом «Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина?» так и остался без ответа.





20-летняя Анна работает медсестрой в санатории. Любит плавать в бассейне, хорошо играет в теннис и бильярд. К слову, обладательница титула «Мисс Нежность» на конкурсе красоты медколледжа.

На кастинге Анна в брекетах. Но сразу предупреждает: их снимут уже через две недели, поэтому на финале будет с красивой улыбкой.

— Конкурс откроет новые возможности, — объясняет девушка, почему пришла сегодня сюда. — На сцену тянет (смеется).

Не накладно ли для медсестры отдать 980 рублей за конкурс? Анна признается: с суммой помогут родители.

— Мы с ними уже обсуждали. Они сказали, что не будут против, если я поучаствую. Мы с мамой всегда смотрели такие шоу по телевизору.

За пять часов кастинга (а всего он длился шесть часов) пришло только семь человек. Вопрос про дальнейшую судьбу конкурса напрашивается сам собой.





— Мы проведем дополнительные отборы и личные собеседования. К концу следующей недели будут известны финалистки, — уверяет Алексей Грекул. — Мы обзванивали девушек, которые зарегистрировались. Кто-то не пришел на кастинг, потому что в этот день выпускной, некоторые уехали за город.

По словам организаторов, всего на конкурс было подано 470 заявок. Около 250 из них отсеялось: девушки не подходили по условиям — были замужем, с детьми, с большими татуировками. Из оставшихся как минимум 70 соответствуют критериям и готовы участвовать.

Финал «Мисс Минск 2018» пройдет 28 июля в отеле DoubleTree by Hilton. Победительница, помимо короны, получит Iphone X, путевку на Бали для двоих и контракт с модельным агентством. А также представит Беларусь на международном конкурсе красоты (скорее всего это будет «Мисс Евразия»).