​Республиканский бал выпускников прошёл в Минске

30 июня Республиканский бал выпускников вузов собрал в Минске лучших из лучших. Отличники учёбы, победители олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов – всего боле 220-ти человек. Участие в празднике принял и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белые лимузины, красная ковровая дорожка, фотозоны, аниматоры – участники бала с первой минуты почувствовали себя настоящими звёздами. Затем самая важная и ответственная часть вечера – церемония награждения и, конечно, напутственное слово от Президента. В своём выступлении Александр Лукашенко пожелал выпускникам быть сильными, верить в себя и ставить перед собой высокие и благородные цели.

После официальной части выпускников ждал красивый и весёлый вечер – танцы, шоу и выступления известных артистов. Это событие – своеобразный рубеж: кто-то из выпускников, покинув стены альма-матер, отправится по распределению, другие продолжат карьеру в ВУЗе.