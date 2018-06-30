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​Республиканский бал выпускников прошёл в Минске

01.07.2018 09:34 — Разное | ОНТ  
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30 июня Республиканский бал выпускников вузов собрал в Минске лучших из лучших. Отличники учёбы, победители олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов – всего боле 220-ти человек. Участие в празднике принял и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белые лимузины, красная ковровая дорожка, фотозоны, аниматоры – участники бала с первой минуты почувствовали себя настоящими звёздами. Затем самая важная и ответственная часть вечера – церемония награждения и, конечно, напутственное слово от Президента. В своём выступлении Александр Лукашенко пожелал выпускникам быть сильными, верить в себя и ставить перед собой высокие и благородные цели.

После официальной части выпускников ждал красивый и весёлый вечер – танцы, шоу и выступления известных артистов. Это событие – своеобразный рубеж: кто-то из выпускников, покинув стены альма-матер, отправится по распределению, другие продолжат карьеру в ВУЗе.

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня Республиканский бал выпускников вузов собрал в Минске лучших из лучших. Отличники учёбы, победители олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов –...
 
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