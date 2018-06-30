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Эксперты составили рейтинг самых быстрых авто в мире

01.07.2018 09:34 — Разное | ОНТ  
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Знатоки из мира машин представили пятёрку гиперкаров, которые развивают невероятную скорость.

Все модели авто были расставлены в зависимости от максимальной скорости, которую указал производитель. 

Открывает ТОП-5 Bugatti Chiron, который может достигнуть 420 километров в час. Ему это удаётся благодаря двигателю, мощностью 1500 лошадиных сил. Он без труда и может увеличить показатель, однако разработчики модели установили электронный ограничитель скорости.

Четвёртую строчку отдали Bugatti Veyron SS с максимальной скоростью 431 километр в час и мощностью в 1200 лошадиных сил. Третья позиция досталась Hennessey Venom GT. Он без труда набирает 434 километра в час. Второе место у Koenigsegg Agera RS. Этот гиперкар разгонялся до 447 километра в час. Стоит отметить, что это самый высокий результат из официально подтверждённых.

Возглавляет рейтинг Hennessey Venom F5. Его заявленная максимальная скорость составляет 484 километра в час.

 
 
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​Знатоки из мира машин представили пятёрку гиперкаров, которые развивают невероятную скорость.
 
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