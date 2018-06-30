"Дачные истории": Молодая семья купила старую дачу и за год превратила в райское местечко

Если кто-то думает, что дача — удел лишь заядлых пенсионеров-огородников, предлагаем вам «Дачную историю» Елены из Могилевской области. Молодая семья купила участок с домом в садовом товариществе и уже несколько лет подряд на все лето переселяется за город. За несколько лет их дачный участок полностью преобразился и стал для молодой пары, их детей и бабули лучшим местом для отдыха. При ближайшем рассмотрении можно отметить — это и дача, и аттракцион одновременно. При этом место для огорода тоже нашлось.

Эта «Дачная история» для Елены, ее мужа Павла, дочерей Сашеньки и Катеньки, а также бабушки Оли началась примерно в 2011 году. Именно тогда они впервые всерьез задумались о приобретении загородного домика.





— Примером для нас стали родственники, которые купили дачу в очень живописном месте в одном из садоводческих товариществ Могилевской области, — рассказывает Елена. — Мы часто отдыхали у них в гостях и нам очень понравилось и место, и обустроенный ими дом и участок.

В течение последующих 5 лет мы, так сказать, «созревали» и присматривались к разным вариантам на рынке. После долгих размышлений пришли к выводу, что нам нужен небольшой домик, не требующий капитального ремонта, в котором можно было бы сразу жить. Участок должен быть не перекопанным огородом, а с травкой и цветами. Важный критерий — дача не должна дорого стоить, у нас обычная семья со средним достатком. И самое важное условие — дача должна находиться поблизости от родственников, чтобы мы и наши дети могли вместе отдыхать.





После продолжительных поисков мы нашли тот райский уголок, о котором так сильно мечтали — всего в трехстах метрах от родственников, в соседнем садоводческом товариществе, которое мы почему-то сразу даже не рассматривали. Дачу купили в августе 2016 года.





Кроме двухэтажного небольшого щитового домика, обложенного кирпичом, на участке в 12 соток есть кирпичные хозяйственные постройки с уже обустроенной зоной отдыха с баней, беседкой, местом для барбекю и большой пруд. На участке уже росли туи, кипарисы.

Так как купили дачу уже в конце сезона, в полной мере насладиться отдыхом на ней не успели, зато осенью засадили участок яблонями и кустами. К нашему первому дачному лету успели благоустроить территорию, подремонтировать дом, избавиться от ненужного старья и мусора.

В прошлом году на участке пробили скважину, поэтому теперь мы полностью обеспечены водой. На улице установили шкаф для газового баллона — теперь можно готовить на газовой плите. За газоном мы постоянно ухаживаем — для поддержания травки нужного роста мы обзавелись всем необходимым инвентарем.





Многое, что есть на участке — для детей. Для них мы сделали детскую площадку: четыре вида качелей, горка, песочница и огромный батут (на нем не прочь попрыгать и взрослые). Нашлось место и для волейбольной площадки.





К началу этого сезона установили небольшой шатер, под которым расположился стол для настольного тенниса. А еще у каждого члена семьи появился свой велосипед!





Не на все из перечисленного были сразу деньги, но всем этим удачным приобретениям мы благодарны одному из интернет-магазинов, который продал все это в рассрочку.





Пока отец семейства занимался организацией нескучного времяпровождения на даче, я и бабуля сделали косметический ремонт в доме и внесли немало новшеств для создания красоты и уюта на участке. На территории появились клумбы, различные подвесные и наземные горшочки и корзинки с цветами.





Мы дали название нашей даче — «Ласточкино гнездо». А все потому, что на балконе дома ласточки свили гнездо и обзавелись четырьмя птенцами. Нам даже пришлось им помочь с укреплением и расширением гнезда, так как один птенец однажды выпал и погиб. В этом году к нам снова прилетели ласточки и обзавелись еще большим семейством в количестве 6 птенцов, так что свое название дача оправдала.









Прошлое лето мы провели на даче. Это были 3 месяца неописуемого удовольствия, радости и впечатлений. Наши дети были просто в восторге. Они здесь нашли новых друзей и кучу разных развлечений. Дети постоянно находились на природе, дышали свежим воздухом и мы особо не переживали за них, хотя и постоянно контролировали. Просто на даче все гораздо проще, нет этой городской суеты, где на каждом углу ребенка может поджидать опасность.





Дети с удовольствием играли на детской площадке, в теннис, развлекались на батуте, катались на велосипедах, а в жару купались в пруду. Не меньшее удовольствие и детям, и взрослым доставляет рыбалка — в нашем пруду огромное количество небольших карасиков с ладошку.





Я в декретном отпуске, но муж и в будние дни жил с нами на даче — утром уезжал, а вечером возвращался обратно — до работы всего 20 километров. А один месяц летнего отпуска он провел вместе с семьей на даче.





Отдельный разговор — огородные дела. При покупке дачи мы огородом вообще не интересовались и считали, что, возможно, при большом желании посадим лишь пару грядок зелени для салатиков. Но мы сильно ошибались. Оказывается, это весьма заразная вещь. И многие дачники меня поймут. Сперва, по осени, мы действительно подготовили несколько небольших грядок, которые засадили весной овощами. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, салатиков нам оказалось мало. Дети хотят и кукурузы, и гороха, появилось желание поэкспериментировать. В итоге, в этом году у нас уже появился парник 6×3 метра из поликарбоната, для детей уже растет клубника и земляника. В этом году также ожидается приличный урожай голубики, смородины, паречки и крыжовника. Есть потенциал у сливы, яблони и груши.





На наших грядках, которые мы посадили не в ущерб, конечно же, нашим красивым газонам, растут по чуть-чуть всевозможные овощи, чтобы летом мы могли есть все натуральное и выращенное собственным трудом.





К этому сезону мы сделали ремонт в бане, поменяли все старые окна в доме, частично обновили мебель.





Также у нас появились дополнительные мелкие фишки для отдыха, встречи гостей и создания праздничного настроения в виде шезлонгов, солнечных фонариков вдоль дорожек и озера, гирлянд на беседке и туях, садовых фигурок, лазерного прожектора, а также детского водного развлекательного центра.





Мы с мужем считаем, что летом нужно отдыхать на даче, а в не сезон можно выезжать на отдых в теплые страны, чтобы продлить радость лета. А если дети маленькие (у нас младшенькой, Катюше, 2.5 годика), то вообще без вариантов — только дача. Надеемся, этот сезон, который благодаря теплой погоде начался еще с мая, доставит нам еще много радости и наслаждений. А от читателей ждем высоких оценок и их не менее интересных историй.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали , как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка , который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка , терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

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И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

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