​Военным пересчитают пенсии

С 1 июля военным в очередной раз пересчитают пенсии.

При назначении выплат применят корректирующий коэффициент 0,9. Также к 1 июля Минтруда и социальной защиты подготовило список трудных жизненных ситуаций для граждан, подпадающих под действие декрета «О содействии занятости». От полной или частичной оплаты коммунальных услуг, предположительно, освободят тех, кто воспитывает часто болеющих детей, ухаживает за престарелыми родственниками.