Пентагон без огласки изменил свои цели и задачи

Oxu.Az , об этом пишет Task & Purpose. Как передает, об этом пишет Task & Purpose.





Издание отмечает, что если раньше Пентагон обозначал себя как «средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны», то сейчас задачей ведомства значится «обеспечение США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом».





Правки, фактически меняющие военную доктрину США, были внесены втайне, без какого-либо объявления. При этом текст стратегии национальной обороны 2018 года США остался неизменным.





В военном ведомстве не прокомментировали изменения.





26 июня СМИ выяснили, что президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса. По информации NBC News, американский лидер считает, что министр обороны смотрит на него свысока и нарочно замедляет реализацию внешнеполитических инициатив.