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США эвакуировали из Китая дипломатов из-за "акустических атак"

01.07.2018 09:25 — Разное | Партизан  
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Госдеп вернул в США 11 сотрудников американской дипмиссии в Китае из-за "акустических атак". Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, восемь человек были эвакуированы из представительства США в Гуанчжоу, один человек из консульства в Шанхае и два человека из посольства в Пекине.

Как отмечается, у пострадавших от предполагаемых атак обнаружены такие же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване.

Ранее сообщалось, что на Кубе американские дипломаты и члены их семей пострадали в результате "акустических атак", которые продолжались с середины ноября 2016 года до весны 2017 года. 

Госдепартамент США сообщил, что в результате звукового воздействия на Кубе пострадали 24 человека. При этом власти страны не смогли обнаружить доказательства, подтверждающие инциденты с американскими дипломатами. 
 
 
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Госдеп вернул в США 11 сотрудников американской дипмиссии в Китае из-за "акустических атак". Об этом сообщает The New York Times.
 
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