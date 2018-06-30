По данным издания, восемь человек были эвакуированы из представительства США в Гуанчжоу, один человек из консульства в Шанхае и два человека из посольства в Пекине.





Как отмечается, у пострадавших от предполагаемых атак обнаружены такие же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване.





Ранее сообщалось, что на Кубе американские дипломаты и члены их семей пострадали в результате "акустических атак", которые продолжались с середины ноября 2016 года до весны 2017 года.





Госдепартамент США сообщил, что в результате звукового воздействия на Кубе пострадали 24 человека. При этом власти страны не смогли обнаружить доказательства, подтверждающие инциденты с американскими дипломатами.