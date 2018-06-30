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Конь туркменбаши попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ахалтекинский конь, принадлежащий президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, смог на задних ногах пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды.
Это послужило поводом внести достижение в Книгу рекордов Гиннесса, передает СА-news.
Данный показатель почти в два раза быстрее прежнего рекорда этого же коня, поставленного в 2016 году.
Были ли другие претенденты на этот мировой рекорд - издание не уточняет.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса были занесены и другие достижения Туркменистана: гигантская скульптура головы лошади над Олимпийским стадионом, центр водных видов спорта, построенный в олимпийском городке, самая большая в мире юрта, телецентр с самой большой в мире звездой, новый аэропорт с самым большим в мире изображением туркменского орнамента, самое большое в мире закрытое колесо обозрения и ряд других.
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Ахалтекинский конь, принадлежащий президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, смог на задних ногах пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды.
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