Главный тренер Аргентины отправлен в отставку

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) после окончания матча объявила тренеру о том, что разрывает с ним контракт. Сампаоли возглавляет сборную с 2017 года.





Контракт Сампаоли с АФА рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что в случае прекращения трудовых отношений тренер получит неустойку в размере 20 миллионов долларов.