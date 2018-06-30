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Главный тренер Аргентины отправлен в отставку
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отправлен в отставку после поражения от Франции (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира и вылета из турнира.
Ассоциация футбола Аргентины (АФА) после окончания матча объявила тренеру о том, что разрывает с ним контракт. Сампаоли возглавляет сборную с 2017 года.
Контракт Сампаоли с АФА рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что в случае прекращения трудовых отношений тренер получит неустойку в размере 20 миллионов долларов.
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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отправлен в отставку после поражения от Франции (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира и вылета из турнира.
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