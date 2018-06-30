Переход Роналду в итальянский клуб стал возможен после того, как агент португальца Жорже Мендеш наладил отношения с "Ювентусом" после 11 лет вражды с руководством туринцев. На этой неделе он организовал трансфер защитника Жоау Канселу в стан "старой синьоры" из "Валенсии".





Главной трансферной целью итальянского клуба является полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, за трансфер которого римский клуб требует 120 миллионов евро. "Ювентус" может отказаться от трансфера сербского футболиста и потратить эти деньги на приобретение Роналду, отмечает "Чемпионат".





"Реал" снизил сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда евро до 120 миллионов.



