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«Почему мы продвигаем других?» Ирина Дорофеева в парламенте выступила против иностранцев на «Евровидении»
В пятницу, 29 июня, в парламенте прошло совместное заседание парламента и Совмина, на котором с докладом выступил вице-премьер Василий Жарко. После этого парламентарии могли задать ему вопросы, и слово взяла заслуженная артистка Беларуси, а ныне депутат Ирина Дорофеева.
- Хотелось бы узнать лично ваше мнение. Вы говорите о том, что мы оказываем большую поддержку нашей талантливой молодежи, мы должны думать о ее продвижении, о том, чтобы они представляли нашу страну на международных конкурсах, чтобы мы могли гордиться. Это наша духовность, наш патриотизм. Как вы относитесь к тому, что в последнее время на конкурс "Евровидение" мы стараемся отправить зарубежных исполнителей, и с чем это связано? Все равно страна на это тратит деньги. Почему мы продвигаем других и забываем о том, что у нас много своих талантливых артистов?
- Едет лучший, кто участвует, - имеет право, - ответил Василий Жарко.
- Почему он имеет право участвовать в нашем национальном отборе? Это национальный отбор.
Сразу ответить на этот вопрос вице-премьер не смог, а депутаты зааплодировали. В конце концов Василий Жарко сказал:
- Он едет и представляет страну.
- К сожалению, - прокомментировала Ирина Дорофеева.
После этого слово взял замминистра культуры Александр Яцко и тоже высказался на тему легионеров на "Евровидении":
- Мы действуем в рамках регламента, установленных для проведения данного конкурса, которые не ограничивают участие иностранных представителей.
- Давайте регламент будем менять, - предложила Ирина Дорофеева.
- Вопрос в том, если Европейский вещательный союз на это пойдет, - ответил Александр Яцко.
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«Почему мы продвигаем других?» Ирина Дорофеева в парламенте выступила против иностранцев на «Евровидении»
В пятницу, 29 июня, в парламенте прошло совместное заседание парламента и Совмина, на котором с докладом выступил вице-премьер Василий Жарко. После этого...
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