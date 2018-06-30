«Почему мы продвигаем других?» Ирина Дорофеева в парламенте выступила против иностранцев на «Евровидении»

- Хотелось бы узнать лично ваше мнение. Вы говорите о том, что мы оказываем большую поддержку нашей талантливой молодежи, мы должны думать о ее продвижении, о том, чтобы они представляли нашу страну на международных конкурсах, чтобы мы могли гордиться. Это наша духовность, наш патриотизм. Как вы относитесь к тому, что в последнее время на конкурс "Евровидение" мы стараемся отправить зарубежных исполнителей, и с чем это связано? Все равно страна на это тратит деньги. Почему мы продвигаем других и забываем о том, что у нас много своих талантливых артистов?





- Едет лучший, кто участвует, - имеет право, - ответил Василий Жарко.





- Почему он имеет право участвовать в нашем национальном отборе? Это национальный отбор.





Сразу ответить на этот вопрос вице-премьер не смог, а депутаты зааплодировали. В конце концов Василий Жарко сказал:





- Он едет и представляет страну.





- К сожалению, - прокомментировала Ирина Дорофеева.





После этого слово взял замминистра культуры Александр Яцко и тоже высказался на тему легионеров на "Евровидении":





- Мы действуем в рамках регламента, установленных для проведения данного конкурса, которые не ограничивают участие иностранных представителей.





- Давайте регламент будем менять, - предложила Ирина Дорофеева.





- Вопрос в том, если Европейский вещательный союз на это пойдет, - ответил Александр Яцко.