В Майами убили 33-летнюю уроженку Слуцка. Муж ударил ее молотком и задушил

Погибшая — 33-летняя уроженка Слуцка Анастасия Савицкая.





Тело девушки полиция обнаружила в доме, сообщает NBC 6.





Марк Алан Берковиц был задержан полицией в четверг утром, 28 июня.





По данным NBC 6, Анастасия планировала развестись с мужем. Когда мужчина узнал, что супруга переписывается с другим мужчиной, он разозлился.





Пока его жена спала, мужчина взял молоток и ударил её по голове.





Их восьмилетний сын Эдриан в этот момент спал рядом с мамой. Он проснулся, и мужчина попросил его отвернуться. Берковиц не хотел, чтобы сын видел, что тот сделал с матерью. Затем убийца перенёс жену в гостиную. Увидев, что она ещё жива, схватил шнур и задушил её.





Позже мальчик рассказал полицейским, что видел кровь на голове мамы.





Семейная пара жила в доме вместе с матерью подозреваемого. Женщина сказала, что её разбудил сын и сказал, что убил Анастасию. Женщина вызвала полицию.



