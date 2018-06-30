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В Майами убили 33-летнюю уроженку Слуцка. Муж ударил ее молотком и задушил

01.07.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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42-летний американец Марк Алан Берковиц подозревается в том, что ударил супругу молотком по голове. Когда он обнаружил, что она ещё жива, взял шнур и задушил ее.

Погибшая — 33-летняя уроженка Слуцка Анастасия Савицкая.

Тело девушки полиция обнаружила в доме, сообщает NBC 6.

Марк Алан Берковиц был задержан полицией в четверг утром, 28 июня.

По данным NBC 6, Анастасия планировала развестись с мужем. Когда мужчина узнал, что супруга переписывается с другим мужчиной, он разозлился.

Пока его жена спала, мужчина взял молоток и ударил её по голове.

Их восьмилетний сын Эдриан в этот момент спал рядом с мамой. Он проснулся, и мужчина попросил его отвернуться. Берковиц не хотел, чтобы сын видел, что тот сделал с матерью. Затем убийца перенёс жену в гостиную. Увидев, что она ещё жива, схватил шнур и задушил её.

Позже мальчик рассказал полицейским, что видел кровь на голове мамы.

Семейная пара жила в доме вместе с матерью подозреваемого. Женщина сказала, что её разбудил сын и сказал, что убил Анастасию. Женщина вызвала полицию.


 
 
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42-летний американец Марк Алан Берковиц подозревается в том, что ударил супругу молотком по голове. Когда он обнаружил, что она ещё жива, взял шнур и задушил ее.
 
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