Доля необслуживаемых активов банков выросла до 4 процентов

Такие данные содержатся в очередном статистическом бюллетене, опубликованном сегодня Нацбанком.





Поскольку месяцем ранее, 1 мая, показатель был равен 3,5 процента, получается, что теперь он стал больше на 0,5 процентного пункта.





В абсолютных цифрах объем необслуживаемых активов за месяц увеличился с 1,7 млрд рублей до 2 млрд.





Напомним, Нацбанк ввел данный показатель, включающий в себя активы V–VI групп риска и реструктуризированную задолженность IV–VI групп риска, с прошлого месяца.





Его появление позволит унифицировать применяемый в Беларуси ранее показатель «проблемные активы» с международным показателем NPL (Non Performing Loans).