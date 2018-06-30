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Доля необслуживаемых активов банков выросла до 4 процентов

01.07.2018 08:55 — Разное | Партизан  
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Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, составила на 1 июня 4 процента.

Такие данные содержатся в очередном статистическом бюллетене, опубликованном сегодня Нацбанком.

Поскольку месяцем ранее, 1 мая, показатель был равен 3,5 процента, получается, что теперь он стал больше на 0,5 процентного пункта.

В абсолютных цифрах объем необслуживаемых активов за месяц увеличился с 1,7 млрд рублей до 2 млрд.

Напомним, Нацбанк ввел данный показатель, включающий в себя активы V–VI групп риска и реструктуризированную задолженность IV–VI групп риска, с прошлого месяца.

Его появление позволит унифицировать применяемый в Беларуси ранее показатель «проблемные активы» с международным показателем NPL (Non Performing Loans).
 
 
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Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, составила на 1 июня 4 процента.
 
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