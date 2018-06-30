ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Василий Кириенко не выступит на "Тур де Франс"-2018

01.07.2018 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский гонщик "Скай" Василий Кириенко не выступит на "Тур де Франс"-2018.

Нашего соотечественника нет в составе британской команды на престижную веломногодневку. Отметим, что "Тур де Франс" рискует и вовсе обойтись без белорусского представительства: кроме Кириенко, в составы своих команд не попали Константин Сивцов и Александр Рябушенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский гонщик "Скай" Василий Кириенко не выступит на "Тур де Франс"-2018.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая жаркая ночь в истории метеонаблюдений зафиксирована в Омане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Лоевский край
Ивьевский край
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика