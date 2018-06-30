Нашего соотечественника нет в составе британской команды на престижную веломногодневку. Отметим, что "Тур де Франс" рискует и вовсе обойтись без белорусского представительства: кроме Кириенко, в составы своих команд не попали Константин Сивцов и Александр Рябушенко.



