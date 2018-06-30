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Самая жаркая ночь в истории метеонаблюдений зафиксирована в Омане
Ночью 25 июня в Омане синоптики зафиксировали самую высокую минимальную суточная температура за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет Weather Underground, ссылаясь на заявление исследователя метеоданных Максимилиано Эррера.
Новый рекорд был установлен в рыболовецком поселке Кураят. 25 июня, в понедельник, минимальная температура там составила 42,6 градуса и весь день не падала ниже этого показателя.
Такую жаркую погоду принесли северо-западные сухие ветры, которые дуют с гор в долину. Такое явление, когда холодные воздушные массы быстро опускаются с высоких гор вниз по достаточно узким долинам и сильно нагреваются, имеет название Фен.
Во Всемирной метеорологической организации подтвердили значение температуры в Кураяте 25 июня, но заявили, что не ведут официальной статистики самых высоких минимальных температур.
По данным Эрреры, в прошлый раз рекорд наивысшей минимальной температуры был поставлен также в Омане, в городе Эль-Хасаб 27 июня 2011 года. Температура воздуха весь день тогда не опускалась ниже 41,9 градуса.
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Ночью 25 июня в Омане синоптики зафиксировали самую высокую минимальную суточная температура за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет Weather Underground, ссылаясь на...
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