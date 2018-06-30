Самая жаркая ночь в истории метеонаблюдений зафиксирована в Омане

Новый рекорд был установлен в рыболовецком поселке Кураят. 25 июня, в понедельник, минимальная температура там составила 42,6 градуса и весь день не падала ниже этого показателя.





Такую жаркую погоду принесли северо-западные сухие ветры, которые дуют с гор в долину. Такое явление, когда холодные воздушные массы быстро опускаются с высоких гор вниз по достаточно узким долинам и сильно нагреваются, имеет название Фен.





Во Всемирной метеорологической организации подтвердили значение температуры в Кураяте 25 июня, но заявили, что не ведут официальной статистики самых высоких минимальных температур.





По данным Эрреры, в прошлый раз рекорд наивысшей минимальной температуры был поставлен также в Омане, в городе Эль-Хасаб 27 июня 2011 года. Температура воздуха весь день тогда не опускалась ниже 41,9 градуса.