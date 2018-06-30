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Нелегальное кладбище животных нашли в лесу в Гомельской области
В лесу у деревни Красная Буда в Добрушском районе обнаружили несанкционированное кладбище крупного рогатого скота. Как выяснили специалисты Комитета госконтроля Гомельской области, в хозяйстве не только скрыли падеж животных, но и занимались приписками. Подробности сообщает телеканал
Нелегальный могильник удалось обнаружить благодаря местным жителям, которые пожаловались на сильное зловоние.
Тела животных сгнить не успели, а, значит, закапывали недавно. Из-за чего умерли коровы, сейчас устанавливает экспертиза. Руководство сельхозпредприятия «Красная Буда» утверждает, что было не в курсе случившегося.
«Я не имею права захоранивать. Ну, я не могу объяснить, как это произошло. Бригадир без моего ведома это все сделала», — заявила журналистам главный ветеринарный врач предприятия «Красная Буда» Елена Сивакова.
Во время проверки контролеры также обнаружили, что в хозяйстве не хватает больше 200 голов скота. Так как в несанкционированном захоронении обнаружено всего 40 голов, куда делись еще 160 пока неизвестно. Территорию собираются обследовать еще раз.
В ходе проверки также выяснилось, что руководство занималось приписками, завышая показатели: привесов почти на 800 тонн, надоев — еще на 500.
Предварительно убытков насчитали на 240 тысяч рублей. Под следствием бригадир, главный зоотехник, ветврач и бухгалтер хозяйства. Директор пока в статусе свидетеля.
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В лесу у деревни Красная Буда в Добрушском районе обнаружили несанкционированное кладбище крупного рогатого скота. Как выяснили специалисты Комитета госконтроля...
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