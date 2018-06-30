Ла Грасьосу официально признали восьмым островом Канарского архипелага

«Это акт справедливости и исторический день для Ла Грасьосы», - подчеркнул представитель Народной партии на острове Лансароте Хоэл Делгадо. Отныне островные власти смогут самостоятельно решать те или иные локальные вопросы при условии сохранения административных связей с находящимся поблизости Лансароте.





На острове Ла Грасьоса находятся всего два поселения и здесь не развита дорожная сеть. Главным образом местная экономика ориентируется на рыболовство и туризм. Туристы в основном сюда едут за тихим спокойным отдыхом. На острове восхитительная природа.