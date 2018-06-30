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Ла Грасьосу официально признали восьмым островом Канарского архипелага

01.07.2018 08:43 — Разное | Партизан  
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Ла Грасьоса площадью 29 квадратных километров и с населением около 720 человек официально признан испанскими властями восьмым населенным островом Канарского архипелага, пишет ТАСС со ссылкой на El Pais.

«Это акт справедливости и исторический день для Ла Грасьосы», - подчеркнул представитель Народной партии на острове Лансароте Хоэл Делгадо. Отныне островные власти смогут самостоятельно решать те или иные локальные вопросы при условии сохранения административных связей с находящимся поблизости Лансароте. 

На острове Ла Грасьоса находятся всего два поселения и здесь не развита дорожная сеть. Главным образом местная экономика ориентируется на рыболовство и туризм. Туристы в основном сюда едут за тихим спокойным отдыхом. На острове восхитительная природа.
 
 
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Ла Грасьоса площадью 29 квадратных километров и с населением около 720 человек официально признан испанскими властями восьмым населенным островом Канарского...
 
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