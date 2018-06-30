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Блогер Петрухин: в Пинском РОВД уволили 19 участковых

01.07.2018 08:37 — Разное | Партизан  
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Видеоблогер Сергей Петрухин написал о массовых увольнениях и дисциплинарных взысканиях в Пинском РОВД.

По данным блогера, неделю назад из РОВД Пинска уволили 19 участковых за «фальсификацию протоколов и другую имитацию бурной деятельности». На своей странице в «Facebook» Сергей Петрухин написал, что, согласно источникам, участковые составляли «липовые протоколы» за самогоноварение, приписывая их тем, кто уехал в Россию и «другим мертвым душам»:

«Доказательства делали следующим образом: воду мешали с мукой, фотографировали и прилагали к протоколам. Ну, и как водится, получали бонусы-звезды и премии. Разоблачило эту деятельность Минское управление собственной безопасности, которое заинтересовалось показателями пинчан – в течение последних 4 лет те представляли отличные показатели по выявлению точек самогоноварения и уничтожения зелья. 48 должностных лиц, причастных к этому цирку, получили дисциплинарные взыскания».

 
 
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Видеоблогер Сергей Петрухин написал о массовых увольнениях и дисциплинарных взысканиях в Пинском РОВД.
 
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