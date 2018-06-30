﻿ В Пинском районе один ребенок выпал из окна спортзала, а второй упал на осколки стекла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском районе один ребенок выпал из окна спортзала, а второй упал на осколки стекла

01.07.2018 08:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Оба инцидента произошли днем. Шестилетний пинчанин, отправившись с отцом в местный ФОК, улучил минуту, чтобы пойти в спортзал на втором этаже, и выпал из окна.

Родитель в это время находился в другом месте. Как стало известно следствию, посетители видели малыша рядом с открытым окном. Но никто не предотвратил беду.

Второй инцидент произошел вечером в Пинском районе. Двухлетний мальчик дома переносил в руках стеклянную банку, но уронил ее и сам упал сверху, получив серьезные ранения. Оба ребенка были госпитализированы.

Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, по всем этим фактам следователи Пинского МОСК проводят проверку.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба инцидента произошли днем. Шестилетний пинчанин, отправившись с отцом в местный ФОК, улучил минуту, чтобы пойти в спортзал на втором этаже, и выпал из окна.
 
Новости дня
Новости разные
 
У «чайкаўцаў» – юбілейны торт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Лоевский край
Mlife
Ивьевский край
Свислочская газета
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика