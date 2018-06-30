В Пинском районе один ребенок выпал из окна спортзала, а второй упал на осколки стекла

Родитель в это время находился в другом месте. Как стало известно следствию, посетители видели малыша рядом с открытым окном. Но никто не предотвратил беду.





Второй инцидент произошел вечером в Пинском районе. Двухлетний мальчик дома переносил в руках стеклянную банку, но уронил ее и сам упал сверху, получив серьезные ранения. Оба ребенка были госпитализированы.





Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, по всем этим фактам следователи Пинского МОСК проводят проверку.



