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В Пинском районе один ребенок выпал из окна спортзала, а второй упал на осколки стекла
Оба инцидента произошли днем. Шестилетний пинчанин, отправившись с отцом в местный ФОК, улучил минуту, чтобы пойти в спортзал на втором этаже, и выпал из окна.
Родитель в это время находился в другом месте. Как стало известно следствию, посетители видели малыша рядом с открытым окном. Но никто не предотвратил беду.
Второй инцидент произошел вечером в Пинском районе. Двухлетний мальчик дома переносил в руках стеклянную банку, но уронил ее и сам упал сверху, получив серьезные ранения. Оба ребенка были госпитализированы.
Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, по всем этим фактам следователи Пинского МОСК проводят проверку.
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Оба инцидента произошли днем. Шестилетний пинчанин, отправившись с отцом в местный ФОК, улучил минуту, чтобы пойти в спортзал на втором этаже, и выпал из окна.
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