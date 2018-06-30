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Увеличена доля государства в уставных фондах 16 акционерных обществ
Увеличена доля Беларуси в уставных фондах 16 акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №507 от 28 июня 2018 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает
В перечень вошли открытые акционерные общества "Белорусский цементный завод", "Гомельстекло", "Гродненский стеклозавод", "Красносельскстройматериалы", "Кричевцементношифер", "Стеклозавод "Неман", "Борисовский завод медицинских препаратов", "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", "Камволь", "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), "Бумажная фабрика "Спартак", "Ивацевичдрев", "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат", "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", "Гомельдрев" и "Речицадрев".
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Увеличена доля Беларуси в уставных фондах 16 акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета. Такое решение...
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