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Беларусь впервые в истории выдвигает фильм на "Оскар"

01.07.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
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Беларусь впервые в современной истории выдвигает свою картину на «Оскар». Об этом стало известно 30 июня во время мировой премьеры фильма Дарьи Жук «Хрустальный лебедь» на кинофестивале в Карловых Варах. Лента будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». Новостью поделилась режиссер на своей странице в Facebook.


Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Молодая девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей «американской мечты». В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.


Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Над фильмом работала международная съемочная группа, главные роли в ленте исполнили Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин(«Молодежка»), актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей и другие актеры.

Еще на этапе производства фильм привлек внимание зарубежных кинопрофессионалов. «Хрусталь» был представлен в рамках международных фестивалей в Нью-Йорке (США), Котбусе (Германия) и Таллине (Эстония). На последнем работа Дарьи Жук удостоилась приза за лучший кинопроект.


Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году.

53-й международный кинофестиваль в Карловых Варах проходит с 29 июня по 7 июля. Среди фильмов, ранее принимавших участие в кинофоруме, — «Брат» Алексея Балабанова, «Амели» Жан-Пьера Жене, «Аритмия» Бориса Хлебникова и многие другие картины, ставшие культовыми. В последний раз Беларусь была представлена в конкурсной программе фестиваля в 2004 году фильмом «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко.

Выход фильма «Хрусталь» в Беларуси ожидается 30 августа.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Картина Дарьи Жук будет представлена от Беларуси в качестве номинанта в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
 
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