«Хлебное перемирие»: на востоке Украины перестанут стрелять с 1 июля

«Хлебное перемирие» началось на востоке Украины. О прекращении огня на время сбора урожая договорилась трёхсторонняя контактная группа в Минске.

На последней встрече обсуждались и другие вопросы. Экономическая подгруппа сосредоточилась на действиях по улучшению мобильной связи и поставках воды в зоне конфликта. Обмен пленными обсудили на заседании гуманитарной подгруппы. Стороны также выразили твёрдую приверженность выполнению Минских соглашений. Новая встреча контактной группы намечена на 11 июля.