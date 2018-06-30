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«Хлебное перемирие»: на востоке Украины перестанут стрелять с 1 июля
«Хлебное перемирие» началось на востоке Украины. О прекращении огня на время сбора урожая договорилась трёхсторонняя контактная группа в Минске.
На последней встрече обсуждались и другие вопросы. Экономическая подгруппа сосредоточилась на действиях по улучшению мобильной связи и поставках воды в зоне конфликта. Обмен пленными обсудили на заседании гуманитарной подгруппы. Стороны также выразили твёрдую приверженность выполнению Минских соглашений. Новая встреча контактной группы намечена на 11 июля.
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«Хлебное перемирие» началось на востоке Украины. О прекращении огня на время сбора урожая договорилась трёхсторонняя контактная группа в Минске.
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