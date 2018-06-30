|
Обязательная сертификация бытовой техники по энергоэффективности вводится с 1 июля
Национальные требования по энергоэффективности для бытовой техники вступают в силу c 1 июля
Речь идёт о холодильниках, духовках, стиральных машинах, электронике. Соответствовать стандартам должны и отечественные, и импортные товары. Подобные требования есть на всех крупнейших рынках. Снижение потребления электроэнергии влияет на экологию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальные требования по энергоэффективности для бытовой техники вступают в силу c 1 июля
|
Свежие газеты
Архив (Разное)