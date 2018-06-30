Обязательная сертификация бытовой техники по энергоэффективности вводится с 1 июля

Национальные требования по энергоэффективности для бытовой техники вступают в силу c 1 июля

Речь идёт о холодильниках, духовках, стиральных машинах, электронике. Соответствовать стандартам должны и отечественные, и импортные товары. Подобные требования есть на всех крупнейших рынках. Снижение потребления электроэнергии влияет на экологию.